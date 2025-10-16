Los cinco cárteles mexicanos que operan en Canadá

Ya no es una especulación ni una teoría, es un hecho comprobado. La Policía Montada de Canadá informó que han identificado que al menos 5 cárteles de narcotráfico mexicanos operan en su país y han intensificado esfuerzos para detenerlos.

De hecho, también descubrieron cárteles de El Salvador y Venezuela, con otros grupos criminales que tienen operaciones en su territorio. Específicamente, delitos de producción y distribución de sustancias ilegales.

Los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Fue durante una entrevista con la cadena CTV en donde Mathieu Bertrand, alto mando de la Policía Montada , reveló que han identificado que los siguientes cárteles tienen operaciones en su país:



Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Golfo

Cártel de Sinaloa

Cárteles Unidos

Familia Michoacana

Sin mencionar que también han detectado operaciones de los Mara Salvatrucha y del Tren de Aragua, utilizando a Canadá como un punto de transbordo que ha involucrado al país en delitos de alto impacto.

De hecho, el gobierno canadiense también ha catalogado a dichas organizaciones criminales como terroristas, al igual que Estados Unidos . Como respuesta, pretenden aumentar las herramientas de seguridad disponibles.

¿Qué actividades ilegales hacen los cárteles en Canadá?

Cabe destacar que hay dos delitos que las autoridades de Canadá han detectado en su territorio por parte de los Cárteles: La producción y la distribución de drogas. Específicamente, parten de su territorio para enviar estupefacientes como metanfetamina y fentanilo a otros países como Nueva Zelanda y Australia.

Al respecto, han desmantelado 11 laboratorios de metanfetaminas y fentanilo, atribuidos a las diferentes organizaciones criminales que han encontrado, a la par de que han investigado otras actividades delictivas que pretenden detener con los equipos de investigación e inteligencia.

