Inflación de octubre en EUA: Esta es la estimación de la Reserva Federal tras la no publicación del informe

El cierre del gobierno federal que se extendió por 43 días, el más prolongado en la historia reciente de Estados Unidos , dejó en suspenso una serie de indicadores económicos clave. Entre los más esperados estaba el informe de inflación de octubre, cuya publicación debió realizarse el jueves 13 de noviembre pero quedó bloqueada por la falta de personal operativo en las agencias encargadas de su elaboración.

Como explica FOX Business , la ausencia del reporte oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Departamento de Trabajo ha obligado a analistas, inversionistas y responsables de política monetaria a observar con mayor atención otras fuentes de información. En este contexto, las estimaciones adelantadas de la Reserva Federal de Cleveland se convirtieron en el principal referente disponible.

Las proyecciones de la Reserva Federal de Cleveland

Aunque los datos oficiales del IPC no fueron recopilados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el banco regional de la Fed mantiene un “pronóstico a corto plazo” que estima el comportamiento de la inflación tanto en el IPC como en el Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), este último considerado el indicador favorito de la Reserva Federal.

La actualización más reciente, publicada el miércoles, señala que:



El IPC mensual habría aumentado 0,18% en octubre .

habría aumentado . El IPC subyacente , que excluye alimentos y energía, subiría 0,25% .

, que excluye alimentos y energía, subiría . En términos interanuales, el IPC avanzaría 2,96%, mientras que el subyacente alcanzaría 2,99%.

Estas cifras se suman a un escenario donde la inflación, pese a haber retrocedido desde el máximo de 40 años del 9,1% en junio de 2022, ha mostrado un repunte reciente después de tocar un mínimo del 2,3% en abril de 2025, manteniéndose por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal.

El antecedente inmediato: el informe de septiembre

El último informe oficial disponible se publicó el mes pasado, cuando la BLS difundió los datos correspondientes a septiembre, gracias a que su personal fue llamado temporalmente a trabajar pese al cierre. Ese reporte mostró un incremento del 3% interanual tanto en el IPC general como en el subyacente. Su publicación era prioritaria debido a su rol en el cálculo del ajuste anual por costo de vida (COLA) del Seguro Social.

¿Cuándo volverán los informes oficiales?

Aún no existe claridad sobre la publicación de los datos de inflación y empleo correspondientes a septiembre y octubre. Según una nota de JPMorgan, no se recopilaron los datos base para estos informes, lo que pone en duda si el IPC de octubre podrá difundirse. El banco advirtió que podría no publicarse, o bien presentarse de manera discrecional, con las limitaciones derivadas de la falta de recolección de datos.

De acuerdo con la misma evaluación, el reporte de empleo de septiembre podría difundirse una semana después del fin del cierre del Gobierno , mientras que el de octubre podría retrasarse hasta coincidir con la publicación del informe de empleo de noviembre.

El presidente Donald Trump puso fin al cierre al firmar una ley que permite financiar al gobierno hasta el 30 de enero. Lo más probable es que, durante la segunda semana de diciembre, se publique el informe oficial de noviembre.

