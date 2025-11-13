Terror en China; incendio arrasa el icónico Templo Yongqing de mil 500 años de antigüedad

Durante las primeras horas de este jueves 13 de noviembre, hora local, se registró un incendio de gran magnitud dentro del pabellón Wenchang del Templo Yongqing, recinto con más de mil 500 años de historia y el cual es considerado como uno de los lugares más representativos de Jiangsu, China.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir las imágenes y videos del momento en el que las llamas comenzaron a consumir la parte más elevada del templo antes mencionado, el cual se fundó en el año 536 d.C. durante la dinastía Liang.

🇨🇳 | El histórico templo de Yongqing, con más de 1500 años de antigüedad, fue devastado por un incendio en China. Las llamas consumieron gran parte de la estructura ancestral, considerada un tesoro del patrimonio budista. Autoridades locales investigan las causas del siniestro. pic.twitter.com/EfTezZbgRP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 13, 2025

🇨🇳 | Un incendio destruyó el histórico pabellón Wenchang del templo Yongqing, en Zhangjiagang, Jiangsu, China.



Otras partes del antiguo templo, fundado en el año 536 d. C., resultaron ilesas. pic.twitter.com/80BVV91uHl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 12, 2025

¿Qué le pasó al pabellón Wenchang del Templo Yongqing?

Fue durante las primeras horas de la madrugada, en horario local de China, que se emitió la alerta por un conato de incendio en el Templo Yongqing, lo cual derivó en la movilización de más de 20 unidades de bomberos para intentar sofocar las llamas que se registraron en el pabellón Wenchang.

Hasta el momento ni las autoridades ni medios locales han confirmado el motivo real del incendio en este icónico recinto de la ciudad de Jiangsu, sin embargo, las investigaciones apuntan a un posible cortocircuito en la zona ya mencionada.

Bomberos controlaron el incendio en el pabellón Wenchang

De acuerdo con medios internacionales gran parte del Templo Yongqing se logró salvar gracias a la rápida movilización de los cuerpos de emergencia, los cuales lograron controlar el incendio en la zona del pabellón evitando que las llamas continuaran abriéndose camino por la edificación.

Autoridades locales señalaron que iniciarán con un plan para la restauración del recinto, esto con la finalidad de recuperar la mauor parte de la estructura dañada, así como para reforzar las protecciones y seguridad del mismo.

¿Qué hay en el Templo Yongqing y por qué es tan importante en China?

El Templo Yongqing es considerado como uno de los recintos más antiguos de China, pues en él se alberga una gran parte del patrimonio cultural e histórico del país, especialmente en el pabellón Wenchang.

Vale la pena mencionar que esta zona del pabellón fue creada en símbolo de creencia del dios de la literatura y la cultura, el cual era visitado por estudiantes antes de los exámenes.

