Activan alerta roja sanitaria en Argentina tras explosión de planta agroquímica

Durante la noche de este viernes 14 de noviembre se registró una importante explosión en una planta agroquímica del Polo Industrial del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina , lo cual provocó la movilización de decenas de cuerpos de emergencia en la zona de Ezeiza.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento en el que se generó la explosión del Polo Industrial argentino de Spegazzini.

¿Qué pasó en Buenos Aires, Argentina este 14 de noviembre?

De acuerdo con medios locales de Argentina , la explosión en la planta agroquímica ocurrió a unos 12 kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, lo cual afectó la visibilidad en la zona, además de que se reportaron al menos 15 personas lesionadas.

Se señaló que la explosión en la zona, se produjo tras un incendio que se originó en tres edificios donde se encontraban varios productos agroquímicos, sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo fue que se inició el incidente.

Según con relatos dados por vecinos de la zona a medios internacionales, la mayoría de las personas lesionadas son residentes de la zona, los cuales presentaron quemaduras, politraumatismos, así como diversas lesiones ocasionadas por el estallido de la planta agroquímica.

Activan alerta roja sanitaria tras explosión de planta agroquímica en Argentina

Tras el incidente registrado, la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, señaló que se activó la alerta roja sanitaria tras la explosión, además de que señaló que se han llevado a cabo las siguientes labores:

Labores de 2 unidades contra incendios y una de riesgos químicos

Traslado de 15 lesionados a clínicas médicas

Atención toxicológica en el Hospital Posadas

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre víctimas mortales a causa de la explosión en la planta antes mencionada.

