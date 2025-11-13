VIDEO: Surfista sobrevive a ataque de tiburón; su tabla quedó deshecha

Un surfista identificado como Andy McDonald sobrevivió a un ataque de tiburón cuando se encontraba practicando el deporte y el hecho quedó grabado y se hizo viral en redes sociales.

Captan ataque de tiburón a un surfista

Los hechos ocurrieron en Margaret River en Australia y en la grabación se puede ver como el surfista fue derribado de su tabla luego de que el tiburón lo intentara atacar; afortunadamente él resultó ileso y su tabla quedó con una gran mordida.

El ataque ocurrió cerca de las 17:45 horas locales entre Boat Ramp Surfing Spot y Bombie Surfing Spot. En las imágenes se puede ver al surfista cuando es derribado por el agua mientras otros navegan cerca del lugar. Momentos después el deportista sale del agua y se pone a salvo.

A windsurfer in Western Australia described the dramatic moments when he was knocked off his board in a suspected shark attack pic.twitter.com/sQPUUmKpy7 — Reuters (@Reuters) November 12, 2025

Ataques de tiburones en el mundo

De acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida investigó 88 presuntas interacciones entre tiburones y humanos en todo el mundo en 2024 y se confirmaron 47 mordeduras de tiburón no provocadas a humanos y 24 mordeduras provocadas.

Los 17 casos restantes, 3 correspondieron a mordeduras a embarcaciones marinas y uno a mordeduras post mórtem, siete son sin causa identificable y tres se clasificaron como no confirmados.

Los países con más ataques son:



Estados Unidos con 28 ataques 1 mortal

Australia con 9 ataques, Egipto, Maldivas y Sáhara Occidental con 1 ataque mortal cada una

Cabe señalar que el riesgo de ser mordido por un tiburón en cualquier parte del mundo es extremadamente bajo y la cifra de personas fallecidas disminuyó. Sin embargo, para personas que acostumbran nadar en mar abierto hay algunos cursos para saber cómo actuar ante un avistamiento de tiburón.

