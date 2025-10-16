Trump advierte a Hamás sino dejan de ejecutar gente en Gaza “no tendremos más remedio que entrar”
El presidente de Estados Unidos indicó que ese comportamiento no forma parte del acuerdo de paz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con “matar” a los miembros de Hamás si el grupo no cumple con el acuerdo de alto el fuego y “continúa asesinando en Gaza”.
“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, indicó Trump en la red Truth Social.
Información en desarrollo...
