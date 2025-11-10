inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Nota

EUA hunde dos buques que trasladaban droga y mata a narcotraficantes

Las Fuerzas Armadas de EUA atacaron dos buques que eran operados por organizaciones catalogadas como terroristas, luego de órdenes de Donald Trump.

EUA ataca buques de narcotraficantes en Pacífico Oriental
Actualizado el 10 noviembre 2025 08:55hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Pete Hegset, secretario de Defensa de Estados Unidos, informó que las fuerzas armadas realizaron ataques a dos buques que transportaban estupefacientes en el Pacífico, luego de una orden del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el secretario estadounidense, los ataques cinéticos letales se realizaron contra buques operados por organizaciones catalogadas como terroristas.

Buques trasladaban estupefacientes

Los servicios de inteligencia detectaron que los buques estaban relacionados con el contrabando de ilícito de estupefacientes y en las naves llevaban cargamentos con droga. Además, transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y en cada uno de los buques iban a bordo tres narcoterroristas varones, quienes murieron. Por otro lado, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó lesionado.

barco_de_venezuela_drogas.jpg
Estados Unidos
