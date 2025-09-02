EUA ataca barco cargado de drogas que zarpó de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informó que fuerzas armadas norteamericanas atacaron un barco cargado de drogas que zarpó de Venezuela hoy 2 de septiembre de 2025.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló a través de sus redes sociales que las fuerzas estadounidenses realizaron el ataque de manera “letal” contra la embarcación que se ubicaba en la zona sur del Mar Caribe.

Como Donald Trump acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

¿Qué dijo Donald Trump sobre el barco de Venezuela?

De acuerdo con el mandatario republicano hay mucha droga “entrando a Estados Unidos” desde hace tiempo y desde Venezuela están saliendo grandes cantidades, por lo que se tomó la decisión de eliminar el barco cargado con toneladas de estupefacientes.

¿Habrá un conflicto armado entre Venezuela y Estados Unidos?

El ataque de Estados Unidos a la embarcación proveniente de Venezuela ocurre un día después de que Nicolás Maduro advirtiera que se “declararía en armas” si su nación fuera agredida por los barcos estadounidenses, a los cuales catalogó como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

