Llegan camiones con ayuda humanitaria a Gaza; desplazados regresan a sus hogares en ruinas

Al menos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron a la Franja de Gaza después del Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás, que libraron una batalla de más de dos años. El arribo de ayuda se dio en medio del regreso de miles de desplazados a sus hogares, las cuales están en ruinas a consecuencia de los bombardeos.

A través de un comunicado, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señaló que intensificó sus operaciones en Gaza con la entrada en vigor del alto al fuego acordado, ya que se facilita que la comida y ayuda lleguen a las poblaciones vulnerables.

Tras dos años de conflicto devastador, cientos de miles de familias siguen desplazadas, con los sistemas alimentarios destrozados y el acceso a los productos básicos gravemente limitado, -dice el comunicado.

¿Cómo será la distribución de la ayuda humanitaria?

La ayuda humanitaria se ubicará en 145 puntos de la Franja de Gaza. Durante los primeros tres meses, se alimentará hasta 1.6 millones de personas, aproximadamente a 320 mil familias con pan de harina de trigo y paquetes de alimentos.

Se ampliará el número de panaderías que apoya actualmente a 10 a 30 en las próximas semanas, lo que proporcionará el acceso a pan fresco. Además, se ampliará el apoyo nutricional para mujeres embarazadas y lactantes.