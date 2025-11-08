inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Tensiones entre Irán, Israel y EUA llegan a México tras el atentado contra la embajadora israelí en el país

Tensiones globales escalan tras atentado contra la embajadora israelí en México, frustrado por inteligencia mexicana. ¿Llega el conflicto a América Latina?

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Autoridades mexicanas, con apoyo de inteligencia de EUA e Israel, desarticularon un complot de la Guardia Revolucionaria Iraní para asesinar a Einat Kranz Neiger, embajadora en la embajada israelí en México
  • Israel agradeció públicamente al Gobierno de México por frustrar el atentado contra su diplomática, destacando la “extensa red terrorista” de Irán en América Latina, que amenaza objetivos israelíes y estadounidenses en la región
  • La embajada de Irán en México rechazó las acusaciones como “invento mediático y gran mentira”, negando cualquier plan de asesinato y afirmando que busca fortalecer lazos bilaterales, mientras la SRE mexicana confirma no tener reportes oficiales del incidente
  • Este presunto complot, planeado desde finales de 2024, evidencia la escalada de tensiones entre Irán, Israel y EUA llegando a México, con vínculos a la “Rama Palestina” iraní y operaciones transnacionales que incluyen reclutamiento en Latinoamérica
  • Funcionarios estadounidenses lo ven como prueba de la red global iraní contra diplomáticos israelíes, similar a intentos previos en Europa y Asia, intensificando llamados a sanciones y cooperación antiterrorista en el hemisferio occidental
Estados Unidos
Israel
Irán
