VIDEO: Helicóptero se estrella en Huntington Beach, California; reportan cinco heridos

Un helicóptero se estrelló este sábado por la tarde en Huntington Beach, California , cerca de la intersección de Pacific Coast Highway (PCH) y Huntington Street, dejando un saldo de cinco personas heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas (tiempo local), durante el evento Cars ‘N Copters on the Coast que se llevaba a cabo en la zona.

El accidente quedó grabado en redes sociales y rápidamente se volvió viral

Según testigos presenciales y videos difundidos en redes sociales, el helicóptero comenzó a girar descontroladamente antes de caer entre una fila de palmeras frente al Hyatt Regency Hotel .

Se reporta que una de las palmeras cayó sobre la aeronave, dificultando las labores de rescate. Los dos ocupantes del helicóptero fueron rescatados con vida de los restos de la aeronave y trasladados al hospital junto con tres peatones que se encontraban en el lugar.

La condición actual de los heridos no ha sido confirmada.

Autoridades investigan posible causa del accidente

Las autoridades de California manejan como hipótesis una posible falla mecánica, aunque aún no se han entregado detalles oficiales sobre las causas del incidente.

Algunos testigos mencionan que el helicóptero pudo haber sufrido una falla en el rotor trasero, lo que habría provocado que la aeronave comenzara a girar descontroladamente antes de impactar el suelo.

Respuesta de los equipos de emergencia

Equipos de emergencia respondieron rápidamente al lugar y la policía cerró el tramo de PCH entre Huntington Street y Beach Boulevard para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y la investigación del accidente.

Debido a las condiciones, recomendaron a los residentes y visitantes evitar el área mientras continúan las investigaciones.

¿De qué era el evento “Cars ‘N Copters on the Coast”?

El evento Cars ‘N Copters on the Coast es una exhibición que combina autos y aeronaves, además de que se lleva a cabo regularmente en la zona.

Aunque el helicóptero accidentado no estaba participando directamente en la exhibición, el evento estaba programado para el día siguiente; la zona ya estaba siendo utilizada para actividades relacionadas, incluyendo una fiesta en el techo del Offshore9 Rooftop Lounge.

