Tragedia en India; explosión de auto deja al menos ocho fallecidos en Nueva Delhi

Al menos ocho personas murieron en una explosión registrada este lunes 10 de noviembre en un automóvil ubicado cerca del emblemático Fuerte Rojo, en un distrito muy concurrido de la capital india, Nueva Delhi , confirmó la Policía local.

El vocero policial, Sanjay Tyagi, informó que el estallido ocurrió dentro de un vehículo detenido en un semáforo cercano al metro de la zona antigua, aunque por el momento la causa del siniestro permanece bajo investigación.

BREAKING: At least eight people were killed in an explosion near the landmark Red Fort in a densely populated district of the Indian capital New Delhi, city police said https://t.co/hHjhHa74pR pic.twitter.com/KobRX5as0m — Reuters (@Reuters) November 10, 2025

Impacto y daños materiales

Las cadenas de televisión locales reportaron que al menos 11 personas resultaron lesionadas; no obstante, algunas fuentes mencionan hasta 20 heridos.

Tras la explosión, se incendiaron al menos seis vehículos y tres mototaxis, según el subdirector del Departamento de Bomberos de Nueva Delhi. Los bomberos acudieron rápidamente y lograron sofocar las llamas.

Reuters menciona que testigos relataron que el ruido fue estremecedor: “Escuchamos un sonido muy fuerte, nuestras ventanas temblaron”, dijo uno de los residentes que prefirió no dar su nombre.

Zona del incidente y respuesta de las autoridades

El estallido tuvo lugar junto a la estación de metro de la zona vieja de Delhi , en una calle congestionada en las cercanías del Fuerte Rojo. Imágenes difundidas mostraban humo saliendo de varios vehículos y escenas de caos.

Las fuerzas de seguridad dispusieron cintas de no pasar en el área y dispersaron a las multitudes que se agolpaban en el lugar. Las autoridades también elevaron el nivel de alerta en la capital y en estados colindantes como Uttar Pradesh.

¿Por qué es importante El Fuerte Rojo?

El Fuerte Rojo (conocido como Lal Qila) es una construcción del siglo XVII de la era mogol, ubicada en la ciudad vieja de Delhi y frecuentada por turistas durante todo el año.

Además, es considerado un símbolo nacional, ya que desde sus murallas el primer ministro de India pronuncia cada año el discurso central del Día de la Independencia.

Investigación en curso y escenarios posibles

Aunque de momento no se ha determinado la causa de la explosión, la Policía de Delhi investiga tanto la hipótesis de un accidente mecánico como la posibilidad de un acto terrorista.

Equipos forenses y técnicos ya se han desplegado en la escena para recabar evidencia, revisar imágenes de CCTV y rastrear el origen del vehículo que causó el caos en la capital india .

