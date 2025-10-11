Líder de Hamás confirma fecha de liberación de rehenes israelíes

Luego del acuerdo entre al que se llegó entre Hamás, Israel y Estados Unidos (EUA) para el fin de la guerra en Medio Oriente, un alto mando de la organización de Palestina confirmó que la liberación de rehenes israelíes comenzará este durante las primeras horas del próximo lunes 13 de octubre.

En declaraciones emitidas para la agencia internacional ATP, el alto mando de Hamás identificado como Osama Hamdan, señaló que no han habido cambios entre los acuerdos alcanzados entre las partes involucradas para la liberación de prisioneros.

¿Cuántos rehenes israelíes tiene Hamás?

De acuerdo con reportes dados a conocer por agencias y medios internacionales, Hamás aún cuenta con 48 rehenes israelíes en la zona de la Franja de Gaza. Se señala que de estos, al menos 20 continúan con vida mientras que el resto habrían fallecido.

Imágenes y videos compartidos por la misma organización palestina, llegaron a mostrar cómo era que algunos de los presos sufrían de torturas y eran obligados a trabajar durante horas sin alimentos ni bebidas.

¿Cuándo comenzará a liberar los rehenes Israel?

Por su parte, se dio a conocer que al mismo tiempo del inicio de la liberación de rehenes en Gaza, el gobierno de Israel hará lo propio con cerca de 2 mil personas palestinas para que regresen a su país tras el acuerdo alcanzado.

Con esto mencionado, sería el próximo lunes 13 de octubre que arrancarán los intercambios de rehenes entre los involucrados en el conflicto armado que duró dos años dejando miles de víctimas fatales.

¿Cómo quedó el acuerdo entre Hamás, Israel y EUA para el fin de la guerra?

Vale la pena mencionar que el acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente inició oficialmente el pasado viernes 10 de octubre de este 2025, esto con la finalidad de continuar con las labores de liberación de rehenes entre Hamás e Israel.

