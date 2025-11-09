VIDEO: Alerta máxima por llegada del Supertifón Fung-Wong

El supertifón Fung-Wong tocó tierra este domingo a las 21:10 horas en Filipinas , exactamente en Dinalungan, Aurora, donde actualmente sus fuertes vientos y lluvias torrenciales azotan las calles. Se trata del vigésimo primer ciclón que afecta al país este año.

UWAN IS HERE. Fierce winds and torrential rains pound Dinalungan, Aurora on Sunday (Nov. 9, 2025). Super Typhoon #UwanPH, the 21st cyclone to hit the country this year, made landfall in the province at 9:10 p.m. | 🎥: Furgemar pic.twitter.com/Zo5eTxVUjs — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Evacuación de personas por el supertifón

Al menos un millón de personas fueron evacuadas este domingo 9 de noviembre en Filipinas ante el impacto del supertifón Fung-Wong, que provoca una gran devastación debido a sus vientos de 230 kilómetros/hora.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Filipinas, que pertenece al gobierno, cerca de 81 familias o 336 personas se encuentran en centros de evacuación y los equipos de respuesta a urgencias están en alerta máxima por el fenómeno natural.

WATCH: Parts of Pangasinan, such as Malasiqui and Urbiztondo towns, experience strong winds and heavy raindall as of 10 p.m. Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH traverses Northern Luzon.



Some parts of the province are also experiencing power interruption.



The… pic.twitter.com/OtxqdRcIb7 — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

¿Qué regiones de Filipinas están en alerta máxima?

Las regiones que están en un nivel de alerta elevado son las siguientes:

Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Metro Manila, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales y Quezon (Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya, Tiaong, General Nakar, Tayabas, Infanta, Lucban, Lucena, Mauban, Pagbilao, Real, Sampaloc, Agdangan, Alabat, Atimonan, Buenavista, Burdeos, Calauag, Catanauan, General Luna, Guinayangan, Gumaca, Jomalig, López, Macalelon, Padre Burgos, Panukulan, Patnanungan, Pérez, Pitogo, Plaridel, Polillo, Quezon, Tagkawayan, Unisan).

¿Qué es un supertifón?

Un supertifón es un ciclón con vientos máximos sostenidos en la superficie y que alcanzan los 241 kilómetros/hora. Hay que mencionar que en algunos lugares de Asia se tienen umbrales de viento más bajos.

Por ejemplo, el Observatorio de Hong Kong tiene tres calificaciones para los tifones: Tifón, tifón severo, supertifón. Este último es equivalente a un huracán categoría 3 .

