VIDEO: EUA vuelve a atacar barcos “narcoterroristas"; hay 14 muertos y un sobreviviente

Pete Hegseth , secretario de Guerra de la Unión Americana informó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque a presuntos barcos narcoterroristas el pasado lunes 27 de octubre.

EUA realiza nuevo ataque contra barcos en el Pacífico

Fue mediante redes sociales que se dio a conocer sobre este nuevo ataque que dejó 14 muertos. Según la información, las operaciones eran conocidas por los órganos de inteligencia.

En total fueron tres ataques “cinéticos letales” contra cuatro embarcaciones y solo una persona sobrevivió por lo que comenzaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG

Historial de ataques a embarcaciones

Hegseth aseguró que el ataque contra los narcoterroristas es similar a la lucha contra Al-Qaeda, pues durante más de dos décadas el Departamento ha defendido a otros países y ahora defienden al suyo.

Cabe señalar que este es el segundo ataque en el Océano Pacífico , el primero fue el pasado 21 de octubre de 2025 dejando un saldo de dos muertos. Estados Unidos, ha atacado siete narcolanchas con estupefacientes procedentes de Venezuela.

Lista de ataques de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump mantiene un enfrentamiento con los gobierno de Venezuela y Colombia y desplegaron buques de guerra en la zona para combatir a los cárteles de la droga.

El pasado 2 de septiembre ocurrió el primer ataque y 11 personas murieron, el 15 de septiembre hubo otro que dejó 3 muertos.

Para el 19 de septiembre hubo otro ataque en el que murieron 3 personas; el 3 de octubre murieron 4 personas y el 14 de octubre las fuerzas armadas atacaron otro barco y murieron 6 personas.

El 16 de octubre se atacó a otra embarcación y hubo dos sobrevivientes, el 17 de octubre murieron tres tripulantes que iban a bordo de un barco.

El 21 y 22 de octubre hubo dos ataque letales contra dos barcos en el Pacífico y murieron todas las personas que iban a bordo de la embarcación.

El 24 de octubre se realizó un ataque nocturno contra un barco.

