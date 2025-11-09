inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Nota

Terremoto de magnitud 6.7 sacude mar de Japón y desata alerta de tsunami

El terremoto se registró en la misma región que en 2011 reportó un sismo y tsunami que dejaron 18 mil muertos; en Iwate se alcanzó el nivel 4 de alerta.

Terremoto de 6.7 en Japón provoca alerta de tsunami
Getty Images
Actualizado el 09 noviembre 2025 08:09hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Un fuerte terremoto de magnitud 6.7 sacudió el mar de Japón, por lo que se activó una alerta de tsunami , informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

El sismo se registró alrededor de las 17:03 (hora local) en aguas cercanas a la prefectura de Iwate, donde el sismo alcanzó el nivel 4, de un máximo de 7, según la escala japonesa.

Momento exacto en que llegaron a Japón las primeras olas de tsunami

[VIDEO] Las primeras olas de tsunami tocaron tierra en costas de Japón tras el terremoto de magnitud 8.7 en Kamchatka, Rusia; las autoridades niponas piden a la población resguardarse.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Alerta de tsunami

La cadena nacional NHK publicó un boletín en donde advirtió sobre la llegada de olas a la costa de Iwate y llamó a los residentes de la zona a evitar las zonas costeras.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , exhortó a través de su cuenta de X, prestar mucha atención de la información futura, pues el tsunami podría ser mayor al esperado.

Pasado en Japón que no se puede olvidar

Hay que señalar que esta misma región está marcada después de que en 2011 se produjera un catastrófico terremoto de magnitud 9.0 que provocó más de 18 mil muertos, así como decenas de desaparecidos.

En esa ocasión, el tsunami llegó 30 minutos después, provocando olas de casi 40 metros de altura en la prefectura de Iwate, dejando fuera de servicio los reactores nucleares de Fukushima Daiichi, lo que derivó un grave accidente.

Desastre natural más costoso de la historia

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), los daños por el terremoto y el tsunami se estimaron en 2200 mil millones de dólares, lo que lo hizo que el Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón de 2011 sea el desastre natural más costoso de la historia en el mundo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Japón
Tsunamis
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx