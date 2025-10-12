Así fue el momento en que una aeronave se desplomó cerca del aeropuerto Hicks de Texas; reportan vehículos incendiados

Durante la tarde de este domingo 12 de octubre, se registró un grave accidente aéreo en Fort Worth, cerca del aeropuerto de Hicks Airfield, Texas. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave impactó en una zona donde se encontraban varios tracto-camiones, lo que generó un fuerte incendio.

Los departamentos de bomberos de Fort Worth, Haslet y Saginaw acudieron de inmediato para atender el siniestro generado por el choque de la aeronave. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas.

A small plane has crashed near Hicks airfield in Fort Worth, Texas. The plane crashed into multiple vehicles and semi trucks that are now burning emergency and fire are on the scene no word on how many injuries or fatalities pic.twitter.com/j9MhH96HCm — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 12, 2025

¿Qué pasó en el aeropuerto Hicks de Texas?

A través de redes sociales, internautas compartieron imágenes de la enorme columna de humo que se eleva desde el lugar del accidente en Cirrus SR-22 en Fort Worth, Texas. Los primeros reportes indican que una aeronave se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de Hicks, en Texas.

Lamentablemente, el accidente aéreo sucedió cerca del aeródromo de Hicks, en Fort Worth, donde se encontraban estacionados varios tractocamiones, los cuáles se incendiaron tras el impacto. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona, para tratar de sofocar las llamas y evaluar el número de víctimas.