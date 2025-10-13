Hamás libera a todos los rehenes vivos después de dos años de cautiverio
Los rehenes fueron recibidos en Gaza y después llevados a los hospitales donde los esperaban sus familiares; los cuerpos de los cautivos que no sobrevivieron también serán entregados.
Este lunes 13 de octubre, Hamás liberó a todos los rehenes vivos que tenía desde el ataque sorpresa a Israel en 2023, la cual derivó una guerra de más de dos años y cobró la muerte de por lo menos 67 mil personas, en su mayoría palestinos.
Los rehenes fueron recibidos en Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y posteriormente llevados a hospitales en donde los esperaban sus familiares. Los cuerpos de 26 personas que fueron declaradas muertas tras ser secuestradas también serán entregados como parte del Acuerdo de Paz.
Hamás exige a Israel liberar a rehenes palestinos
¿Quiénes son los rehenes vivos que fueron liberados?
Son 20 los rehenes vivos que fueron liberados tras permanecer cautivos por más de dos años. Sus nombres son:
- Elkana Bohbot: 34 años
- Rom Braslavski: 21 años
- Nimrod Cohen: 20 años
- David Cunio: 34 años
- Ariel Cunio: 27 años
- Evyatar David: 24 años
- Maxim Herkin: 36 años
- Eitan Horn: 38 años
- Segev Kalfon: 27 años
- Bar Kupershtein: 23 años
- Yosef-Chaim Ohana: 24 años
- Avinatan Or: 31años
- Matan Zangauker: 25 años
- Gali Berman: 27 años
- Ziv Berman: 27 años
- Eitan Abraham Mor: 24 años
- Omri Miran: 47 años
- Alon Ohel: 23 años
- Matan Angrest: 21 años
- Guy Gilboa-Dalal: 23 años
Israel libera a palestinos prisioneros
Por su parte, Israel puso en libertad a 157 palestinos prisioneros, quienes llegaron a la Plaza de Ramala, en Cisjordania, donde ya los estaban esperando sus familiares. Tras ello, el Servicio de Prisiones de la nación encabeza por Netanyahu dio por terminada la liberación de “terroristas encarcelados”, de acuerdo con lo pactado.
