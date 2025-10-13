Hamás libera a todos los rehenes vivos después de dos años de cautiverio

Este lunes 13 de octubre, Hamás liberó a todos los rehenes vivos que tenía desde el ataque sorpresa a Israel en 2023, la cual derivó una guerra de más de dos años y cobró la muerte de por lo menos 67 mil personas, en su mayoría palestinos.

Los rehenes fueron recibidos en Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y posteriormente llevados a hospitales en donde los esperaban sus familiares. Los cuerpos de 26 personas que fueron declaradas muertas tras ser secuestradas también serán entregados como parte del Acuerdo de Paz.

¿Quiénes son los rehenes vivos que fueron liberados?

Son 20 los rehenes vivos que fueron liberados tras permanecer cautivos por más de dos años. Sus nombres son:

Elkana Bohbot: 34 años

Rom Braslavski: 21 años

Nimrod Cohen: 20 años

David Cunio: 34 años

Ariel Cunio: 27 años

Evyatar David: 24 años

Maxim Herkin: 36 años

Eitan Horn: 38 años

Segev Kalfon: 27 años

Bar Kupershtein: 23 años

Yosef-Chaim Ohana: 24 años

Avinatan Or: 31años

Matan Zangauker: 25 años

Gali Berman: 27 años

Ziv Berman: 27 años

Eitan Abraham Mor: 24 años

Omri Miran: 47 años

Alon Ohel: 23 años

Matan Angrest: 21 años

Guy Gilboa-Dalal: 23 años

Israel libera a palestinos prisioneros

Por su parte, Israel puso en libertad a 157 palestinos prisioneros, quienes llegaron a la Plaza de Ramala, en Cisjordania, donde ya los estaban esperando sus familiares. Tras ello, el Servicio de Prisiones de la nación encabeza por Netanyahu dio por terminada la liberación de “terroristas encarcelados”, de acuerdo con lo pactado.

