Tras la firma de paz en Egipto, Trump asegura que vendrá una “era de oro” para Israel y Oriente Próximo

Donald Trump firma un histórico acuerdo de paz que acaba con la guerra en Gaza, liberando rehenes y anunciando una “era de oro” para Israel y Oriente Próximo.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Donald Trump, tras su discurso en el Knesset, proclama el inicio de una “era de oro” para Israel y Oriente Próximo
  • Sellaron el pacto de tregua con Hamás en Sharm el-Sheikh, que libera 20 rehenes vivos y pone fin a dos años de conflicto en Gaza
  • El presidente de EUA elogió a Benjamin Netanyahu como “héroe” por su coraje en la victoria contra el terrorismo
  • Trump presionó por amnistía en el juicio de Netanyahu por corrupción, destacando los Acuerdos de Abraham como base para esta nueva armonía regional
  • La firma del acuerdo de paz en Egipto, impulsada por mediación qatarí y turca, marca el cierre de la “era del terror”
  • El ataque de Hamás, ocurrido el 7 de octubre de 2023, transforma el caos en prosperidad para naciones árabes e Israel
  • Trump, cuarto mandatario estadounidense en dirigirse al Parlamento israelí, promete que “fuerzas del caos” desde Gaza hasta Irán han sido derrotadas
  • Líderes árabes y el primer ministro español Pedro Sánchez asisten a la emotiva jornada de rehenes regresando a Israel tras 738 días
  • Netanyahu propuso nominar a Trump al Nobel de la Paz por este histórico avance en la normalización regional
