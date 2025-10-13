Tras la firma de paz en Egipto, Trump asegura que vendrá una “era de oro” para Israel y Oriente Próximo
Donald Trump firma un histórico acuerdo de paz que acaba con la guerra en Gaza, liberando rehenes y anunciando una “era de oro” para Israel y Oriente Próximo.
- Donald Trump, tras su discurso en el Knesset, proclama el inicio de una “era de oro” para Israel y Oriente Próximo
- Sellaron el pacto de tregua con Hamás en Sharm el-Sheikh, que libera 20 rehenes vivos y pone fin a dos años de conflicto en Gaza
- El presidente de EUA elogió a Benjamin Netanyahu como “héroe” por su coraje en la victoria contra el terrorismo
- Trump presionó por amnistía en el juicio de Netanyahu por corrupción, destacando los Acuerdos de Abraham como base para esta nueva armonía regional
- La firma del acuerdo de paz en Egipto, impulsada por mediación qatarí y turca, marca el cierre de la “era del terror”
- El ataque de Hamás, ocurrido el 7 de octubre de 2023, transforma el caos en prosperidad para naciones árabes e Israel
- Trump, cuarto mandatario estadounidense en dirigirse al Parlamento israelí, promete que “fuerzas del caos” desde Gaza hasta Irán han sido derrotadas
- Líderes árabes y el primer ministro español Pedro Sánchez asisten a la emotiva jornada de rehenes regresando a Israel tras 738 días
- Netanyahu propuso nominar a Trump al Nobel de la Paz por este histórico avance en la normalización regional