‘El Cuini’ se declara no culpable en Washington tras entrega de reos a Estados Unidos

Abigael González Valencia, alias El Cuini , líder del grupo criminal Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, se declaró no culpable de tres cargos relacionados con narcotráfico durante su primera audiencia en una corte federal del Distrito de Columbia, un día después de ser entregado por México a Estados Unidos.

González Valencia fue presentado este miércoles 13 de agosto ante la jueza Beryl A. Howell en Washington, donde se informó que es acusado tres cargos: asociación delictuosa para traficar cocaína y metanfetaminas, crimen organizado y uso de armas de fuego.

¿Cuándo será la próxima audiencia de ‘El Cuini’?

De acuerdo a lo que se dio a conocer, se citó para la próxima audiencia ya programada para el martes 26 de agosto a las 09:30 horas (tiempo local).

🚨#AlertaADN #OGH | Abigael González Valencia, alias "El Cuini", líder de "Los Cuinis" y cuñado de “El Mencho”, se declaró no culpable de tres cargos relacionados narcotráfico durante su primera audiencia, luego de ser trasladado de México a EU pic.twitter.com/F7KyB0Kag0 — adn40 (@adn40) August 13, 2025

El gobierno de México entregó a 26 reos a EUA; no enfrentarán pena de muerte

Esto se da un día después de que el Gobierno de México entregó a 26 personas recluidas en distintos centros penitenciarios del país, en una operación coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La entrega se realizó a petición del Departamento de Justicia estadounidense, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte, una condición obligatoria ya que esa sanción está prohibida en México.

Esta fue la segunda entrega masiva en lo que va del año. En febrero pasado, 29 presuntos narcotraficantes, incluido Rafael Caro Quintero , fueron enviados a enfrentar cargos en cortes estadounidenses.

¿Quiénes son los otros reos entregados a EUA?

Entre los reos entregados figuran personajes considerados de alto perfil, como Servando Gómez Martínez, La Tuta , exlíder de los Caballeros Templarios; Roberto Salazar, acusado del asesinato de un agente del sheriff en Los Ángeles en 2008; así como operadores del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix ; Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, presuntamente vinculados con Los Chapitos.

Todos enfrentan acusaciones por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, homicidio y portación de armas de fuego.

García Harfuch ofrece detalles del traslado

Horas antes, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch , aseguró que se trató de una decisión soberana, basada en la Ley de Seguridad Nacional, además de que todos los reos contaban órdenes de extradición por diversas investigaciones en delitos de alto impacto, tráfico de personas, homicidios, trasiego de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson , calificó la operación como un paso significativo en la lucha conjunta contra el crimen organizado.

