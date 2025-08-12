De ‘El Cuini’ a ‘La Tuta': Estados Unidos revela los nombres de los 26 reos trasladados

Este martes 12 de agosto, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entregó a Estados Unidos a 26 personas recluidas en distintos centros penitenciarios del país.

La operación se realizó en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados, una condición fundamental dado que esa figura está prohibida en México.

Esto constituye la segunda entrega masiva este año. En febrero pasado ya se habían enviado 29 presuntos narcotraficantes , entre ellos figuras emblemáticas como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales.

26 Fugitives Wanted for Violent and Serious Crimes Returned to the United States from Mexico Including Leaders of Foreign Terrorist Organizations and Alien Smuggling Organizationhttps://t.co/c4XnQthCPu — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 13, 2025

¿Quiénes fueron los 26 extraditados?

Horas más tarde, el Departamento de Justicia dio a conocer la lista completa y entre los extraditados figuran personajes considerados clave de los principales cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre ellos destacan:



Abigael González Valencia , líder del grupo Los Cuinis , aliado del CJNG

, líder del grupo , aliado del CJNG Roberto Salazar , acusado por el asesinato en 2008 de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles

, acusado por el asesinato en 2008 de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles Servando Gómez Martínez La Tuta)

Las autoridades estadounidenses también describieron a los extraditados como ligados a actividades graves como narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

Lista completa de reos entregados a EUA

Enrique Arballo Talamantes

Benito Barrios Maldonado

Luis Raúl Castro Valenzuela Chacho

Francisco Chávez

Abdul Karim Conteh

Baldomero Fernández Beltrán

Ismael Enrique Fernández Vázquez

Leobardo García Corrales

Abigael González Valencia Cuini

José Carlos Guzmán Bernal

Antón Petrov Kulkin

Roberto Omar López

José Francisco Mendoza Gómez

Hernán Domingo Ojeda López

Daniel Pérez Rojas

Juan Carlos Sánchez Gaytán

David Fernando Vásquez Bejarano

José Antonio Vivanco Hernández

Mauro Alberto Núñez Ojeda

Juan Carlos Félix Gastélum El Chavo Félix

Jesús Guzmán Castro

Pablo Edwin Huerta Nuño Flaquito

Servando Gómez Martínez La Tuta

Kevin Gil Acosta

Roberto Salazar

Martín Zazueta Pérez

Secretaría de Seguridad ofrecerá conferencia de prensa

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch , informó que el miércoles 13 de agosto encabezará una conferencia de prensa donde dará a conocer más detalles de la entrega de los presos.

Lo único que adelantó el secretario es que éstos fueron entregados al gobierno estadounidense sabiendo que no enfrentarán la pena de muerte.

Asimismo, el embajador de EUA en México, Ronald Johnson , resaltó la colaboración como un hito significativo en la lucha conjunta contra el crimen organizado por parte de ambas naciones, además de agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por su trabajo.

