De ‘El Cuini’ a ‘La Tuta': Estados Unidos revela los nombres de los 26 reos trasladados
FGR y SSCP confirmaron que México entregó a 26 integrantes del narco a EUA; Departamento de Estado confirmó las identidades y destacó a ‘La Tuta’ y ‘Cuini’.
Este martes 12 de agosto, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entregó a Estados Unidos a 26 personas recluidas en distintos centros penitenciarios del país.
La operación se realizó en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados, una condición fundamental dado que esa figura está prohibida en México.
Esto constituye la segunda entrega masiva este año. En febrero pasado ya se habían enviado 29 presuntos narcotraficantes , entre ellos figuras emblemáticas como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales.
¿Quiénes fueron los 26 extraditados?
Horas más tarde, el Departamento de Justicia dio a conocer la lista completa y entre los extraditados figuran personajes considerados clave de los principales cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre ellos destacan:
- Abigael González Valencia, líder del grupo Los Cuinis, aliado del CJNG
- Roberto Salazar, acusado por el asesinato en 2008 de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles
- Servando Gómez Martínez , exlíder del cártel de los Caballeros Templarios (se hacía llamar La Tuta)
Las autoridades estadounidenses también describieron a los extraditados como ligados a actividades graves como narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.
Rafael Caro Quintero es entregado a Estados Unidos
Lista completa de reos entregados a EUA
- Enrique Arballo Talamantes
- Benito Barrios Maldonado
- Luis Raúl Castro Valenzuela Chacho
- Francisco Chávez
- Abdul Karim Conteh
- Baldomero Fernández Beltrán
- Ismael Enrique Fernández Vázquez
- Leobardo García Corrales
- Abigael González Valencia Cuini
- José Carlos Guzmán Bernal
- Antón Petrov Kulkin
- Roberto Omar López
- José Francisco Mendoza Gómez
- Hernán Domingo Ojeda López
- Daniel Pérez Rojas
- Juan Carlos Sánchez Gaytán
- David Fernando Vásquez Bejarano
- José Antonio Vivanco Hernández
- Mauro Alberto Núñez Ojeda
- Juan Carlos Félix Gastélum El Chavo Félix
- Jesús Guzmán Castro
- Pablo Edwin Huerta Nuño Flaquito
- Servando Gómez Martínez La Tuta
- Kevin Gil Acosta
- Roberto Salazar
- Martín Zazueta Pérez
Secretaría de Seguridad ofrecerá conferencia de prensa
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch , informó que el miércoles 13 de agosto encabezará una conferencia de prensa donde dará a conocer más detalles de la entrega de los presos.
Lo único que adelantó el secretario es que éstos fueron entregados al gobierno estadounidense sabiendo que no enfrentarán la pena de muerte.
Asimismo, el embajador de EUA en México, Ronald Johnson , resaltó la colaboración como un hito significativo en la lucha conjunta contra el crimen organizado por parte de ambas naciones, además de agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por su trabajo.
