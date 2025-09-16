Proyectan imágenes de Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

Activistas proyectaron la noche este martes imágenes de Donald Trump y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido por los reyes este miércoles en su visita de Estado a Reino Unido.

La policía local anunció en un comunicado el arresto de cuatro personas sospechosas de “comunicaciones maliciosas” tras el incidente.

El grupo británico “Led by Donkeys”, logró difundir durante varios minutos un montaje de video sobre una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.

Entre las imágenes proyectadas estuvo la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual. También una imagen de ambos hombres juntos y recortes de periódicos.

Cuatro detenidos

“Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor”, dijo Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis. Añadió que los agentes “rápidamente detuvieron la proyección” antes de arrestar a los cuatro sospechosos.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él.

Protestas contra Trump

El tema también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.

Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en Windsor para protestar contra la presencia del mandatario estadounidense.

Este miércoles, Trump y su esposa Melania serán recibidos en Windsor por los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, y los reyes, Carlos III y Camila.

Miles de personas tienen previsto protestar en Londres durante la jornada contra la visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.

Trump aterrizó esta noche, a las 21H07 locales (22:07 CET) en el aeropuerto londinense de Stansted, donde fue recibido por la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper.

