Captan inusual remolino de gran magnitud acompañado de lluvia y granizo

Un inusual e impresionante remolino se formó en la zona 12 de la ciudad de Guatemala y provocó el desprendimiento de láminas, caída de árboles y vallas publicitarias, debido a su fuerza. El fenómeno estaba acompañado de lluvia y granizo, lo que despertó aún más la curiosidad de los habitantes.

Este hecho se registró el pasado 9 de octubre y causó alarma en varias zona de la capital de Guatemala. Ante la confusión de la personas, ya que primero se pensó que era un tornado, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) señaló que se trataba de un remolino, aunque bastante raro.

Hoy en horas de la tarde se presenció un remolino en la Ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/VYPaM4Cv6b — Noti7 (@Noti7Guatemala) October 10, 2025

¿Por qué se formó un remolino de gran magnitud?

INSIVUMEH señaló que el remolino de dimensiones considerables, los cuales no son comunes, fue efecto de las corrientes internas de las nubes Cumulonimbus, que son responsables de las tormentas locales y las lluvias convectivas. Además, confirmó la caída de granizo en algunos puntos, así como lluvias muy fuertes, productos de una tormenta local muy severa.

De acuerdo con las autoridades, estas condiciones se presentan debido al calentamiento diurno, ingreso de humedad y alta inestabilidad en la atmósfera.

video del tornado captado en la zona 11 de la capital.



Para INSIVUMEH fue un remolino a pesar de la gran velocidad de los vientos y los daños causados 🤐 pic.twitter.com/Sp70RfmH1W — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 10, 2025

Remolino atípico puede que no se vuelva a repetir

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Edwin Rojas, explicó en conferencia de prensa que el remolido se derivó de un incremento atípico de la temperatura por la mañana y luego se unió a la inestabilidad atmosférica.

Este fenómeno es atípico, no esperamos que se vuelva a repetir, sin embargo, si las temperaturas incrementan y las condiciones de inestabilidad continúan pueden observarse algunos fenómenos relacionados a los remolinos.

#CLIMA 🌧️| ¿Por qué se formó un remolino en la ciudad?



El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó las razones que provocaron la formación del remolino que se observó, principalmente, en la zona 12… pic.twitter.com/75PYO6WJwn — Lupa Gt (@LupaGt_) October 10, 2025

