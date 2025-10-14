Iniciará el segundo paso del Plan de Paz en Medio Oriente

Donald Trump anunció que la guerra ha terminado tras la liberación de 20 rehenes por Hamás, aunque persisten tensiones sobre la recuperación de los cuerpos de rehenes fallecidos y la continuación de hostilidades potenciales según Israel.

El plan de paz estadounidense para Gaza está en su primera de tres fases , incluyendo la reconstrucción del territorio y la supervisión de tecnócratas palestinos por un organismo internacional, con la participación de la Autoridad Palestina tras reformas.

, incluyendo la reconstrucción del territorio y la supervisión de tecnócratas palestinos por un organismo internacional, con la participación de la Autoridad Palestina tras reformas. Israel exige el desarme total de Hamás , mientras que Hamás solicita la retirada completa de tropas israelíes . Además, existe desacuerdo sobre la gobernanza futura de Gaza y la creación de un Estado palestino.

, mientras que . Además, existe desacuerdo sobre la gobernanza futura de Gaza y la creación de un Estado palestino. Más de 30 líderes mundiales asistieron a la cumbre en Sharm el-Sheikh para apoyar el acuerdo de paz, destacando elogios hacia Trump y la presencia de países de Medio Oriente y Europa. Netanyahu no asistió al encuentro .

para apoyar el acuerdo de paz, destacando elogios hacia Trump y la presencia de países de Medio Oriente y Europa. . Trump destacó el inicio de la reconstrucción de Gaza, estimada por el Banco Mundial en 53 mil millones de dólares en la próxima década, tras la devastación causada por el conflicto y la liberación de prisioneros palestinos como parte del acuerdo.

