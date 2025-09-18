“Los Mayos” del Cártel de Sinaloa ahora son terroristas para Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como grupo terrorista a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa , que ha corrompido a funcionarios locales.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales.

“Los Mayos”, responsables de producción y tráfico de drogas

De acuerdo con el informe de Estados Unidos, la facción de “Los Mayos” es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Aseguran que en Rosarito, Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local.

