Internacional
Nota

“Los Mayos” del Cártel de Sinaloa ahora son terroristas para Estados Unidos

Las autoridades de EUA aseguraron que la facción está relacionada con secuestros, lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros delitos.

Los_mayos_terroristas.jpg
Reuters
Actualizado el 18 septiembre 2025 08:44hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como grupo terrorista a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa , que ha corrompido a funcionarios locales.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales.

“Los Mayos”, responsables de producción y tráfico de drogas

De acuerdo con el informe de Estados Unidos, la facción de “Los Mayos” es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Aseguran que en Rosarito, Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local.

Estados Unidos
