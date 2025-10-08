¡Gigantes destructivos! Todos los tornados categoría 5 que han azotado la tierra

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el regreso de los tornados categoría 5 , uno de los fenómenos naturales más catastróficos de los que se tiene registro. Aunque son poco comunes son muy devastadores, ya que son capaces de arrasar con casas, árboles y lanzar objetos pesados como coches y espectaculares a grandes distancias.

El pasado 20 de junio, un tornado de gran magnitud destruyó casas en Dakota del Norte y aunque en un prinicipio se clasificó como categoría 3, después subió a 5. El “monstruo” tocó tierra en Enderlin y posteriormente caminó por 20 minutos.

¿Cuáles fueron los tornados categoría 5 más catastróficos?

Tornado triestatal

Es considerado como el tornado más mortífero y más largo en la historia de Estados Unidos, ya que cobró un saldo 695 personas muertas y pérdidas equivalentes a 15 millones de dólares. Se registró el 18 de marzo de 1925, aproximadamente a la 1:00 de la tarde y duró más de 40 minutos.

Se le llama tornado Triestatal, ya que comenzó en Missouri, arrasó en la parte baja de Illinois y concluyó en Indiana. Además de la cifra de muertos dejó 2 mil 298 personas lesionadas.

Tornado en Tupelo

El 5 de abril de 1936 se registró un tornado en Tupelo, Misisipi, fenómeno que dejó 454 personas muertas en el suroeste desde Arkansas hasta Carolina del Sur. En total destruyó 49 manzanas de la ciudad.

¿En qué países se han registrado tornados categoría 5?

Los únicos países en donde se han registrado tornados de categoría (EF5) son Estados Unidos y Canadá. Esto porque en la topografía de América del Norte existe una masa terrestre sólida que se alarga desde zonas subtropicales hasta el Ártico que no tiene montañas que impidan la mezcla de masas de aire de estas dos regiones, según The Weather Channel, cadena estadounidense de pronósticos del tiempo.

