¡Oficial! Hamás declara fin de la guerra con Israel que dejó miles de muertos y hambruna

Después de dos años de guerra, este jueves 9 de octubre, el negociador de Hamás, Khalil Al-Hayva, declaró un alto al fuego permanente en Gaza, por lo que se da por terminado el conflicto con Israel .

Hamás exige a Israel liberar a rehenes palestinos [VIDEO] Hamás exige liberar a cuatro líderes presos en negociaciones con Israel, pero en Tel Aviv lo consideran una “línea roja” que podría romper el diálogo.

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás anunciado por Donald Trump contempla la apertura del paso fronterizo de Rafah y la liberación de todos los rehenes.

De acuerdo con el negociador de Hamás, su grupo recibió garantías de Estados Unidos y países que han mediado en este conflicto de que ya se “termina la guerra de manera permanente”.

¿Cuántos rehenes serán liberados por Hamás?

A través de un discurso televisado, el negociador de Hamás señaló que tras el acuerdo alcanzado se pone fin a la agresión contra su pueblo y se retirarán las fuerzas de ocupación. Asimismo dijo que se liberarán 250 palestinos condenados a cadena perpetua, así como más de mil 700 prisioneros de Gaza que fueron aprehendidos después del 7 de octubre.

Ministro de Seguridad de Israel lanza amenaza

De acuerdo con ABC, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, advirtió que su partido Poder Judío, presionará para derrocar al Gobierno de Benjamín Netanyahu en caso de que Hamás sea erradicado.

¿Cuántos muertos dejó la guerra entre Israel y Hamás?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU),hasta agosto de 2025 se contabilizaban 40 mil muertos en territorio palestino, en su mayoría mujeres y niños. Hamás asesinó a 1200 personas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, sin embargo, el gobierno de Netanyahu comenzó un ataque que expertos catalogaron como “genocidio”.

