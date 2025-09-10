Netanyahu defiende ataque y llama a Qatar a actuar contra Hamás: “Expulsen a los líderes o lo haremos nosotros”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , envió un mensaje contundente a Qatar y a otros países que, según él, albergan líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

A través de un video difundido este miércoles 10 de septiembre, Netanyahu advirtió que si las naciones mencionadas no expulsan a los terroristas o los llevan ante la justicia, Israel actuará por su cuenta.

“Le digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas: o los expulsan o los llevan ante la justicia. Porque si no lo hacen, nosotros lo haremos”, declaró el primer ministro.

I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don’t, we will pic.twitter.com/nlYa7r1OPi — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

El 7 de octubre: un “11-S” israelí

En su mensaje, comparó la situación con las operaciones militares de Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 , cuya conmemoración se realiza este jueves.

Netanyahu recordó los ataques del 7 de octubre de 2023, que calificó como “la peor barbarie contra el pueblo judío desde el Holocausto”, cometida por Hamás y otras milicias palestinas.

“¿Qué hizo Estados Unidos tras el 11-S? Prometió perseguir a los terroristas dondequiera que se encuentren. Israel hará lo mismo”, afirmó.

La advertencia de Israel a otros países

El primer ministro subrayó que los países no pueden ofrecer refugio a terroristas sin asumir consecuencias, citando resoluciones internacionales que respaldan la persecución de responsables de actos terroristas.

“Así como Estados Unidos persiguió a los autores de los ataques de Al Qaeda y eliminó a Bin Laden, Israel actuará de igual manera si otros países protegen a terroristas”, agregó.

Netanyahu rechazó las críticas internacionales

Netanyahu hizo énfasis en que su país “no negociará con quienes cometen atrocidades” y responsabilizó a cualquier nación que facilite refugio, financiamiento o protección a miembros de Hamás .

Asimismo, rechazó las críticas internacionales que han surgido tras sus acciones recientes, argumentando que las mismas se aplicaron de manera distinta en el caso estadounidense tras el 11-S.

Ataque de Israel a Qatar

El pasado 9 de septiembre, Israel lanzó un ataque aéreo en Doha, Qatar , dirigido a líderes de Hamás que se encontraban en una reunión para discutir una propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos.

El ataque, denominado “Cumbre de Fuego”, involucró a 15 aviones de combate que lanzaron 10 bombas sobre un complejo residencial en el distrito de Leqtaifiya.

Seis personas murieron, incluyendo al hijo de Khalil al-Hayya, líder de Hamás en Gaza, además un oficial de seguridad qatarí; sin embargo, al-Hayya y otros altos dirigentes sobrevivieron al ataque.

