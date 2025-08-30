Tras ataque aéreo, Israel abate al primer ministro Hutí, Ahmed Al-Rahawi

Durante la tarde de este sábado 30 de agosto las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) confirmaron que se logró abatir al primer ministro Hutí, Ahmed Al-Rahawi, esto luego de una serie de ataques en varios sectores de la zona de Sanaa en Yemen.

Fue a través de un breve informe emitido por las redes sociales, que las FDI señalaron que más allá de la muerte del líder Hutí, también se eliminaron a otros altos funcionarios del llamado “régimen terrorista” que se ubicaba en la demarcación antes mencionada durante los ataques.

¿Cómo abatieron al primer ministro Hutí?

De acuerdo con la información dada a conocer por medios y agencias internacionales, el ejército de Israel lanzó una serie de ataques de precisión en bases militares del régimen terrorista en la capital yemení, Sanaa, lo cual derivó en la muerte de los altos funcionarios locales.

Se dio a conocer que las muertes del primer ministro Hutí y los demás funcionarios, se dio durante un taller de rutina que se llevaba a cabo por elementos de gobierno para evaluar las actividades realizadas al momento.

🔴 ELIMINATED: Houthi Prime Minister, Ahmed Al-Rahawi, along with additional senior officials of the Houthi terrorist regime were eliminated during an IDF strike in Sanaa, Yemen.



At the facility struck were senior officials responsible for the use of force, the military buildup… — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025

¿Por qué atacó Israel a funcionarios hutíes?

Se señaló que Al-Rahawi era considerado como objetivo prioritario de las FDI debido a que lideraba las rebeldes desde agosto de 2024.

Esta organización había lanzado miles en diferentes ocasiones dentro del territorio israelí, esto durante la guerra de Israel en contra Hamás en la zona de Gaza. En su momento, lo rebeldes señalaron que los ataques se dieron en forma de “solidaridad” para el pueblo de palestina.

Ataques de Israel en Sanaa, Yemen dejan decenas de muertos

Es importante señalar que a principios de semana, los ataques de Israel en diferentes puntos de Sanaa dejaron al menos a 10 personas muertas, así como a más de 100 heridos en diferentes áreas.

¿Cómo va el conflicto entre Israel y Hamás?

Es importante mencionar que el conflicto entre Israel y Hamás se ha mantenido desde hace un par de años, pues las fuerzas militares israelíes mantienen los ataques en diferentes puntos de Medio Oriente.

Incluso se ha generado polémica contra Israel por crímenes de guerra cometidos al impedir la ayuda humanitaria para civiles dentro de Palestina.

