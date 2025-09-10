Cuba sufre apagón en todo el país tras colapso del Sistema Eléctrico

Cuba registró un apagón en todo el país este miércoles 10 de septiembre, luego de que colapsara el Sistema Eléctrico Nacional, dejando a millones de personas sin luz. Se trata de la cuarta desconexión total en lo que va del año.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba señaló que la desconexión total del Sistema Eléctrico (SEN) informó que personal ya estaba laborando para restablecer el servicio.

🚨#AlertaADN



Se produjo una desconexión total del sistema eléctrico en Cuba, las autoridades investigan las causas

¿Qué se sabe del apagón total en Cuba?

El apagón se registró aproximadamente a las 9:14 horas (hora local) y afectó a los 9 millones de cubanos que habitan al país. De acuerdo con los primeros reportes, fue tras una salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que es la más grande de la isla.

Crisis energética en Cuba continúa

El pasado 7 de septiembre, cinco provincias de las 15 que tiene Cuba, se quedaron sin luz por más de tres horas. La Unión Eléctrica del país señaló que la desconexión del sistema fue provocado después de que se disparara una línea de 220 kv en el este de la isla.

El apagón afectó las provincias de Las Tunas, Ganma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los habitantes, muchos ya con enojo por la crisi, tienen que esperar a que regrese la luz para hacer sus tareas diarias como hacer de comer, cargar sus celulares o estudiar. Sin mencionar que esta situación es un peligro para los hospitales y negocios.

Falta de mantenimiento e inversión en el Sistema Energético de Cuba

Los apagones en Cuba se han normalizado a consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión en el sistema energético. El país tiene ocho obsoletas termoeléctricas, además de una red desgastada. La instalación de 28 parques fotovoltaicos, de los 52 previstos para este año, de inversión china, no ha impedido que los cortes de energía sigan registrándose.

