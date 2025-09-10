Decenas de detenidos por protestas en Francia; policías dispersan a manifestantes con gas lacrimógeno

Durante las primeras horas de este miércoles decenas de personas fueron arrestadas por la jornada de protestas por parte del movimiento “Bloqueemos todo” en París, Francia; los manifestantes se enfrentaron con la policía quienes trataron de replegarlos con gases lacrimógenos.

Detenidos por las protestas en París

Según la Prefectura de Policía , al menos 75 personas han sido detenidas en París y el área metropolitana. Las fuerzas del orden intervinieron para evitar bloqueos del periférico en dos puntos estratégicos, la Puerta de Bagnolet y de la Chapelle.

En Rennes, la policía antidisturbios utilizan gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los manifestantes. Se desplegaron 80 mil policías y gendarmes en Francia.

En Lyon, la autopista M7 fue interrumpida a la altura de la estación Perrache, en Poitiers se bloqueó la autopista A10. En Marsella, las barricadas provocaron interrupciones en el transporte.

Destituyen al Primer Ministro François Bayrou

Es importante destacar que las movilizaciones se realizan por la destitución del primer ministro francés François Bayrou quien fue reemplazado por Sebastien Lecornu. Además, están inconformes con las reducciones presupuestales para el año 2026.

Bayrou había propuesto recortar dos días festivos para reducir el déficit público de Francia lo que desató la ira generalizada.

¿Qué es el “Bloqueemos todo”?

Es un movimiento sin líderes que comenzó por la inconformidad por la inflación y las medidas de austeridad. Surgió este verano y ha tenido un importante apoyo en línea pues los sindicatos CGT y SUD respaldaron sus acciones.

De acuerdo con un sondeo de Ipsos, el 46% de los franceses apoyan el movimiento, incluidos los de izquierda y la mitad de los votantes de extrema derecha.

La situación en Francia deja una disyuntiva entre el avance del ajuste económico y la presión de un movimiento social que puede paralizar el país.

