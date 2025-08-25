Israel atacó un hospital en Gaza y mató a 5 periodistas

Israel sorprendió con un fuerte ataque en contra del hospital Nasser del sur de Gaza . El saldo de esta nueva ofensiva fue una decena de muertos, entre ellos, cinco periodistas, que trabajaban para medios internacionales.

En el lugar también murió un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer y resultaron heridos siete rescatistas más que intentaban rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos de las personas fallecidas.

¿Qué está pasando en Gaza hoy 25 de agosto?

Este lunes 25 de agosto, Israel emprendió una nueva emboscada en contra de la franja de Gaza. El ataque se realizó con un dron cuyo objetivo era el hospital Nasser al sur de la ciudad.

El hospital recibió dos fuertes impactos; uno de ellos, cayó justo en una escalera donde se encontraba un grupo de periodistas de Reuters, AP, NBC y Al Jazeera. Los periodistas se encontraban en este hospital, porque solían trabajar en este lugar debido a que la conexión eléctrica y el internet eran buenos, lo que les permitía realizar transmisiones en vivo, mientras contaban con una buena vista hacia el este de la localidad de Jan Yunis.

So israel killed 4 journalists at once today in Gaza. pic.twitter.com/ct6ifSUGIy — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) August 25, 2025

Mueren 5 periodista durante ataque con dron a hospital en Gaza

De acuerdo con las imágenes captadas del ataque de Israel en contra del hospital; el primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso. Mientras que, en el segundo ataque se ve un impacto directo en contra de cinco personas que se encontraban subidas en el último piso de una escalera de incendios.

Los periodistas asesinados en el ataque de Israel son los siguientes:



Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters )

) Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera )

) Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios)

entre otros medios) Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC )

) Ahmed Abu Aziz (reportero para la Red Quds Feed y otros medios de comunicación)

Desde esta escalera, los periodistas de Reuters hacían transmisiones diariamente.

ONU levanta la voz tras el ataque en el que murieron 5 periodistas en Gaza

Tras el ataque de Israel a Gaza , el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU alzó la voz en un comunicado en el que señala que los periodistas y los hospitales nunca deben de ser objetivos militares.

“El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para quedarse estupefactos en silencio, sino para actuar, exigiendo responsabilidades y justicia”, declaró Ravina Shamdasani.

Para el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), el ataque de Israel en contra de los periodista s es un intento de “callar las últimas voces que denuncian la muerte silenciosa de los niños víctimas de la hambruna”.

