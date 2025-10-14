VIDEO: Coche bomba explota en Ecuador y deja un muerto

Un coche bomba explotó en el norte de Guayaquil, Ecuador , en la zona comercial y hotelera de la ciudad, dejando una persona muerta y un enorme susto en todos aquellos que se encontraban cerca del lugar.

El vehículo explotó frente a las oficinas principales de Grupo Nobis, vinculado a la familia del presidente Daniel Noboa. En redes sociales se hicieron virales los videos del momento exacto en el que la camioneta estalla, provocando que las llamas se extendieran varios metros.

Video de la explosión de un coche bomba en Ecuador

La camioneta se encontraba estacionada en la calle cuando hizo explosión. El estruendo fue tan fuerte que provocó una nube de humo que se observaba desde varios metros a la redonda.

Las llamas cubrieron por completo la vialidad y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas. La víctima fue un taxista.

⚪ El coche -bomba- fue explotado frente a las oficinas principales de la empresa del Grupo Nobis, perteneciente a la familia Noboa.



Gracias a esto, las autoridades se encargaron de cerrar la vialidad y pedían a los conductores utilizar vías alternas, todo mientras realizaban las investigaciones correspondientes.

Gobernador asegura que fue “ataque terrorista”

El gobernador de Guayaquil, Humberto Plaza, calificó ste ataque como atentado terrorista y asegura que no se trató de ninguna casualidad, señalando que la ubicación en la que explotó sí pertenece a la familia del presidente Daniel Noboa y que buscarán a los responsables para hacer justicia.

