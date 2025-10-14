Entre la IA y los medios tradicionales; periodistas y editores se reúnen en la 81 Asamblea de la SIP

Punta Cana, República Dominicana, se convierte esta semana en el epicentro del periodismo hemisférico con la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP,) que se celebrará del jueves 16 al domingo 19 de octubre.

El evento reúne a editores, periodistas y directivos de medios de más de 20 países, quienes debatirán los principales retos del sector frente a un contexto de transformaciones tecnológicas, amenazas a la libertad de expresión y crisis en los modelos de negocio.

¿Dónde se llevará a cabo la Asamblea General de la SIP?

El encuentro se desarrollará en el hotel The Westin Punta Cana Resort & Club, con la presencia del presidente dominicano Luis Abinader; la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil; así como el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.

Cuatro días para repensar el futuro del periodismo

Durante las cuatro jornadas se analizarán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de América, así como los desafíos que enfrentan las redacciones frente al avance de la inteligencia artificial y la transformación digital.

El programa incluye paneles sobre innovación, sostenibilidad de medios, desinformación, cobertura de conflictos y la protección de periodistas.

También habrá espacios para debatir el papel del periodismo en la defensa de la democracia, un tema recurrente en los últimos años ante el incremento de la censura y la violencia contra comunicadores en la región.

Premios a la excelencia periodística

Como es tradición, la Asamblea culminará con la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2025, que reconocen la labor y compromiso de profesionales y organizaciones del continente.

En esta edición, los galardones principales serán para:



Gran Premio Chapultepec : Fundación Thomson Reuters

: Gran Premio a la Libertad de Prensa : Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias

: Daniel Coronell, presidente de Gran Amigo de la Prensa: Redacciones5G

Ejecutivo del Año: René Picado Cozza, presidente de Teletica (Costa Rica)

La SIP, una voz por la libertad de prensa

Fundada en 1943, la Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro que agrupa a más de mil 300 medios del hemisferio occidental.

Con sede en Miami, Florida, su misión es promover la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales para la democracia en la región.

