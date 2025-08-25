El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, pacta su culpabilidad en Estados Unidos

Ismael “El Mayo” Zambada , cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable en un tribunal federal de Nueva York este lunes 25 de agosto, después de esquivar durante décadas la justicia.

El exnarcotraficante mexicano conocido como “El M grande” y “El Señor del Sombrero” en el mundo criminal, comparecerá en Nueva York, después de que la Fiscalía General de Estados Unidos asegurara que no buscará la pena de muerte en su contra.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿De qué cargos se le acusa a “El Mayo” Zambada?

“El Mayo”, uno de los principales traficantes de drogas enfrenta 24 cargos criminales, entre ellos crimen organizado y violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

¿Quién encabezará la audiencia de “El Mayo” Zambada?

El juez Brian Cogan encabezará la audiencia del capo y será quien fije el plazo para dictar sentencia en función de la información que proporcione al Gobierno estadounidense. En base a las aportaciones por Zambada, la Fiscalía presentará una recomendación de condena.

Dos capos sancionados en Estados Unidos

En caso de que se concrete la culpabilidad de “El Mayo” Zambada, Estados Unidos tendrá bajo su control a dos capos del narcotráfico, pues desde 2019, “El Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua en un penal de máxima seguridad.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos