Evita multas millonarias: este es el límite de dinero en efectivo para comprar un auto en 2026

Comprar un vehículo con dinero en efectivo parece sencillo, pero existe un límite legal poco conocido. El SAT (Servicio de Administración Tributaria) vigila de cerca cada operación en el sector automotor e impone sanciones severas a quienes rebasan el monto permitido, una medida que busca frenar el ingreso de recursos de origen incierto al mercado de autos usados y nuevos en México.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita marca las reglas del juego para estas transacciones. Bajo este marco, el tope se calcula con base en la UMA y cambia cada año según la inflación, por lo que compradores y agencias deben actualizar sus cálculos antes de cerrar cualquier trato en efectivo.

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¿Cuánto efectivo puedes pagar en México según el SAT para comprar un auto?

El monto máximo permitido en efectivo para comprar un vehículo es de 3,210 UMA, cifra que en 2026 equivale a $376,565.10 pesos. Este límite aplica sin importar si el auto es seminuevo o nuevo, y rige para todo tipo de comprador, ya sea persona física o moral.

Si el precio del vehículo supera ese tope, la ley obliga a cubrir el excedente o el total mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta. El SAT exige comprobar el origen del dinero en este tipo de operaciones y rechaza cualquier pago fraccionado que busque evadir el límite establecido.

La restricción no distingue entre agencias, distribuidoras o particulares que vendan sus propios vehículos. Cualquier persona que reciba efectivo por encima del tope enfrenta consecuencias legales, y el comprador también asume responsabilidad compartida ante una eventual revisión de la autoridad.

Superar los 3,210 UMA en efectivo obliga a pagar con transferencia o tarjeta. (Getty Images)

¿Qué sanciones aplica el SAT a quienes rebasan el límite de efectivo?

Las sanciones por incumplir esta disposición van del 10% al 100% del valor de la operación realizada en efectivo. En los casos más graves, la multa puede alcanzar hasta 65,000 UMA, monto que en 2026 equivale a 65,000 UMA × $117.31 = $7,624,150 pesos, y se aplica tanto a quien paga como a quien recibe el dinero.

El SAT mantiene una vigilancia estricta sobre estas operaciones y no distingue entre errores involuntarios y actos deliberados de evasión. La autoridad revisa cada aviso presentado por agencias y notarios, y cruza información con otras dependencias para detectar movimientos sospechosos de dinero en el sector automotor.

Además de la multa económica, quienes comercializan vehículos de forma habitual deben conservar la documentación de cada operación durante diez años. El incumplimiento repetido puede derivar en la clausura temporal o definitiva del negocio, una medida que el SAT aplica sin previo aviso en los casos más severos.

Antes de comprar o vender un vehículo, conviene planear el método de pago con anticipación para evitar contratiempos. Consultar a un contador de confianza o revisar el aviso correspondiente ante el SAT previene sanciones económicas innecesarias.

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