El truco financiero para mexicanos con el 10% de tu salario mensual para crear tu propio fondo de emergencia en los momentos más difíciles

Ocasionalmente surgen imprevistos en la familia que complican las finanzas: un integrante se queda sin trabajo, un familiar se enferma o aparece un desperfecto en la casa que exige resolverse con rapidez y que demanda dinero extra. Para evitar que estos casos afecten la economía familiar, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revela un truco financiero para crear un fondo de emergencia.

La medida busca crear un fondo al cual recurrir ante cualquier necesidad en lugar de pedir dinero prestado, vender algún bien o recurrir a un crédito.

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¿Cómo armar un fondo de emergencia destinando el 10% del sueldo?

La Condusef recomienda destinar al menos el 10% de los ingresos mensuales para construir el fondo de emergencia de forma progresiva. Este fondo total debe equivaler a un periodo de 3 a 6 meses de los gastos fijos, como vivienda, alimentación, salud y deudas.

Como ejemplo, una persona con un ingreso mensual de $15,000 pesos tendría como meta formar un fondo de emergencia equivalente a tres meses de ingreso, es decir, $45,000 pesos. Al destinar $1,500 pesos al mes al fondo, podría alcanzarlo en aproximadamente 30 meses, es decir, dos años y medio. Aunque puede parecer un plazo largo, no se trata de juntar todo de golpe, sino de avanzar paso a paso; la constancia es la clave.

¿Es el fondo de emergencia una meta de ahorro?

El organismo mexicano advierte que este truco financiero no debe confundirse con el ahorro. Según explica, el ahorro es una herramienta para metas a largo plazo, como comprar un auto, un viaje, la educación o una casa, mientras que el fondo de emergencia está pensado exclusivamente para imprevistos.

La Condusef recomienda “guardar el fondo de emergencia en un lugar seguro, accesible y de bajo riesgo, en instituciones financieras formales, en productos que permitan disponer del dinero de forma inmediata cuando se necesite, como una cuenta de ahorro o una cuenta básica”.

Además, subraya la entidad, conviene mantenerlo separado del dinero de uso diario, para no gastarlo por error, y que esté siempre disponible para atender una verdadera emergencia.

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