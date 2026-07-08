El truco para cargar gasolina que te ayuda a rendir más cada litro: ¿es real y funciona?

Seguro has escuchado el famoso consejo de llenar el tanque de tu coche por la noche o a primera hora de la mañana porque supuestamente el combustible está más frío, denso y rinde mucho más, un mito urbano muy arraigado entre los automovilistas de México que la ciencia desmiente por completo. La realidad es que los depósitos de almacenamiento están bajo el suelo y esto anula cualquier cambio de temperatura exterior.

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¿Cuáles son los mitos más comunes sobre cargar combustible de noche?

Los conductores difunden leyendas urbanas en redes sociales sobre un supuesto mayor rendimiento de la gasolina que se obtiene al modificar los horarios de carga en las estaciones de servicio:

El peso del hidrocarburo: se cree erróneamente que la gasolina pesa más durante las horas de la noche.

se cree erróneamente que la gasolina pesa más durante las horas de la noche. El efecto del frío: existe la idea generalizada de que el líquido rinde más kilómetros porque está más frío.

existe la idea generalizada de que el líquido rinde más kilómetros porque está más frío. La pérdida por evaporación: se piensa que el hidrocarburo sufre una menor evaporación al cargarlo de noche.

se piensa que el hidrocarburo sufre una menor evaporación al cargarlo de noche. El volumen despachado: se dice popularmente que durante la noche las estaciones de servicio “dan más litros”.

se dice popularmente que durante la noche las estaciones de servicio “dan más litros”. La alteración de la bomba: existe el mito de que los sistemas de las bombas marcan diferente dependiendo de la hora.

El combustible que bombeas durante el día no es el mismo combustible que bombeas durante la noche, y la razón es pura física ⛽️ pic.twitter.com/JcznlVXJ3i — Abraham Bruce (@Abraham_Bruce_) January 26, 2026

¿Cómo se almacena y cómo se despacha la gasolina en las estaciones de servicio?

La composición de los carburantes automotrices sigue lineamientos de control de calidad estrictos que impiden la alteración de sus propiedades por factores ambientales externos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ejecuta programas de supervisión para constatar el despacho de litros completos en las demarcaciones del país. Los ingenieros del sector energético aclaran el comportamiento real del producto mediante principios físicos medibles.

Aislamiento del subsuelo: los tanques subterráneos mantienen una temperatura estable, por lo que la temperatura exterior no afecta significativamente el combustible.

los tanques subterráneos mantienen una temperatura estable, por lo que la temperatura exterior no afecta significativamente el combustible. Estabilidad térmica: la variación térmica del fluido dentro de los depósitos enterrados resulta completamente mínima a lo largo del día.

la variación térmica del fluido dentro de los depósitos enterrados resulta completamente mínima a lo largo del día. Regulación oficial: las bombas de las estaciones están calibradas y reguladas para ser exactas en todo momento del despacho.

las bombas de las estaciones están calibradas y reguladas para ser exactas en todo momento del despacho. Medición volumétrica: la lectura del surtidor es estrictamente volumétrica, lo que significa que el conteo no se hace por temperatura.

la lectura del surtidor es estrictamente volumétrica, lo que significa que el conteo no se hace por temperatura. Margen imperceptible: cualquier diferencia física que pudiera existir al llenar el tanque es prácticamente imperceptible en la realidad.

Gasolina ¿Llenar el tanque por la noche mejora el rendimiento del combustible? (aire images/Getty Images)

Las variaciones en la autonomía del coche dependen del estilo de conducción y el estado mecánico de los inyectores, no de la hora seleccionada para el suministro.

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