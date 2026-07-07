Amazon remata el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB: descuentazo del 53%; así puedes aprovechar la oferta

Este es quizá el momento ideal para renovar tu celular, sin que te cueste un “ojo de la cara”; Amazon México tiene una promoción que llama la atención de los usuarios. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color negro se encuentra disponible por $16 mil 999 pesos, lo que representa un descuento del 53% respecto a su precio de lista de $35 mil 999 pesos.

Además del descuento, el dispositivo de Samsung puede adquirirse con meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que facilita aún más su compra.

¿Buscas un celular premium? El Samsung Galaxy S25 Ultra alcanza uno de sus precios más bajos en Amazon Amazon sorprende con ofertón: Samsung Galaxy S25 Ultra baja de $35,999 a solo $16,999

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¿Qué incluye el Samsung Galaxy S25 Ultra?

El equipo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con resolución 3120 x 1440 píxeles y tasa de actualización de 120 Hz, además de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Llega con Android 15, un procesador de alto rendimiento, además del “S Pen” integrado, una de las características distintivas de la familia Galaxy Ultra.

Entre sus funciones impulsadas por Galaxy AI destacan la integración con Google Gemini, la herramienta Audio Eraser para reducir el ruido de fondo en videos, además de mejoras en fotografía mediante el sistema ProVisual Engine, diseñado para optimizar imágenes y videos en distintas condiciones de iluminación.

La batería es de 5,000 mAh, con una autonomía de hasta 31 horas de reproducción de video, según las especificaciones del fabricante.

¿Vale la pena aprovechar la oferta de Amazon México?

El smartphone Galaxy S25 Ultra se mantiene como uno de los teléfonos insignia de Samsung gracias a su combinación de potencia, cámaras avanzadas, además de herramientas de Inteligencia Artificial.

Cabe decir que la versión ofertada corresponde a la versión nacional con garantía de un año, un aspecto importante para quienes buscan respaldo oficial en México.

De acuerdo con Amazon, el dispositivo cuenta con una calificación promedio de 4.7 sobre 5 estrellas, basada en más de mil 300 opiniones de usuarios, lo que refleja una alta satisfacción entre los compradores.

Como ocurre con este tipo de promociones, el precio y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso, por lo que, si estás considerando comprar un celular de gama premium, esta podría ser una oportunidad para hacerlo.

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