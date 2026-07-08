¿Cuánto cuesta contratar la luz de CFE en 2026? Esto es lo que REALMENTE tendrás que pagar

Contratar un servicio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es uno de los primeros trámites que deben realizar aquellas personas que estrenan casa o abren un negocio; aunque muchas personas piensan que este tiene costo, la realidad es distinta pero no menos preocupante: la CFE no cobra por realizar el trámite, pero si deben contemplar gastos que debes considerar antes de que tu servicio quede instalado.

Lo que debes saber es que el principal desembolso es el que corresponde a la preparación de la instalación eléctrica, misma que debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la empresa con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico seguro.

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¿Cuánto cuesta contratar la luz con la CFE?

Cabe decir que el trámite de contratación es completamente gratuito, pero recuerda que deberás cubrir los siguientes gastos:

Preparación eléctrica (mufa, base del medidor y cableado): Este gasto puede rondar entre los mil 500 y tres mil 500 pesos según los materiales y la mano de obra del electricista.

Este gasto puede rondar entre los mil 500 y tres mil 500 pesos según los materiales y la mano de obra del electricista. Kit de acometida : Si se compra prefabricado, puede costar entre los mil 300 y los dos mil pesos.

: Si se compra prefabricado, puede costar entre los mil 300 y los dos mil pesos. Depósito de garantía: Se trata de un monto que se cobre en el primer recibo de luz y por lo general ronda entre los $222 y los $788 pesos, según la tarifa contratada, además de la región en se ubique el inmueble para la instalación.

Contrato de luz CFE ¿Vas a contratar la luz? Conoce cuánto debes invertir y los requisitos que pide la CFE (Archivo TV Azteca.)

¿Qué requisitos pide la CFE para hacer el contrato?

Considera que antes de solicitar el servicio, el inmueble debe contar con una instalación eléctrica terminada, incluyendo la mufa y el cableado conforme a la normatividad vigente. Debes de tener en cuenta que en zonas urbanas, la distancia entre el inmueble y el poste de distribución no debe exceder los 35 metros; también deberás presentar:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

No tener adeudos pendientes con la CFE, cuando corresponda.

En adn NOTICIAS te recordamos que el trámite puede realizarse en cualquier Centro de Atención a Clientes de la CFE o solicitar información a través del 071, donde personal de la compañía te puede orientar acerca de los requisitos específicos de cada caso.

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