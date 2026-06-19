“El Guardia Nacional no tiene por qué recibir dinero en efectivo”: así funcionan las multas de hasta $7,039 que aplica la GN en Querétaro

La Guardia Nacional activa operativos en carreteras de Querétaro y los automovilistas que circulen por esas vías se exponen a sanciones económicas que pocos conocen en detalle. Las multas de tránsito llegan a rangos que sorprenden. Si manejás tu vehículo por rutas federales del estado, este contenido te afecta directamente.

La cifra más alta supera los siete mil pesos. Tres infracciones concretas concentran la mayoría de los operativos activos: exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad y el uso del teléfono celular al volante. El monto exacto de cada sanción depende de la gravedad de la falta y se calcula con base en una unidad oficial de medida que pocos conductores conocen.

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¿Cuánto cobran las multas de tránsito de la Guardia Nacional en Querétaro?

El mayor José Adolfo Hernández, titular de la Compañía de Seguridad Vial de la Guardia Nacional en Querétaro, confirmó que las sanciones van de 20 hasta 60 UMAs por infracción cometida.

Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización 2026 de $117.31 pesos, eso equivale a un rango de $2,346.20 hasta $7,038.60 pesos según la gravedad del hecho.

Las infracciones que activan esas multas incluyen exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad y el uso del teléfono celular al volante. Hernández precisó que desde el 25 de mayo de 2026 a la fecha la GN aplica cerca de 30 sanciones en vías de jurisdicción federal dentro del estado.

Migración ilegal en río Suchiate, reducida al mínimo Las multas de la Guardia Nacional en Querétaro van de $2,346 a $7,039 pesos según la infracción. (FRANCISCO ESTRADA/NOTIMEX)

¿Cómo pagar una multa de la Guardia Nacional en Querétaro sin caer en corrupción?

El mayor Hernández fue claro respecto al procedimiento: el elemento que detiene al conductor levanta el parte en el momento, pero el pago se realiza exclusivamente en las oficinas correspondientes. Ningún guardia nacional tiene autorización para recibir efectivo en carretera.

“El guardia nacional no tiene por qué recibir dinero en efectivo, todo es a través de las oficinas; por ejemplo, vienen y se hace el pago, pero en la carretera no tiene que manejar efectivo”, señaló el funcionario. Si algún elemento te pide efectivo en el lugar, es una señal de alerta.

Además de los operativos de tránsito, la GN refuerza la seguridad en la carretera 57 con binomios ante reportes de personas sospechosas. Hernández informó que en junio de 2026 la corporación recuperó cuatro vehículos en Querétaro mediante geolocalización, todos puestos a disposición de la Fiscalía.

Si recibes una multa de la Guardia Nacional en Querétaro, exige el parte oficial por escrito, no entregues efectivo en carretera y acude a las oficinas indicadas en el documento para realizar tu pago.

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