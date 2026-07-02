Asistencia vial gratuita de Lincoln 24/7: muchos conductores no saben que la tienen y así deben activarla

Una falla mecánica, una llanta ponchada o quedarse sin gasolina puede complicar cualquier trayecto, sobre todo si ocurre de noche, en carretera o lejos de casa. En el caso de Lincoln, algunos propietarios tienen acceso a un servicio de asistencia vial disponible las 24 horas, los 365 días del año.

De acuerdo con Lincoln México, la Asistencia 24 Horas forma parte de los beneficios para propietarios y cubre los primeros 4 años o la garantía de 80 mil kilómetros del vehículo. Esto significa que no se trata de una cobertura indefinida, sino de un apoyo sujeto a la vigencia de la unidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué servicios incluye la asistencia vial de Lincoln?

La cobertura contempla distintos apoyos para imprevistos en carretera o ciudad. Si el vehículo requiere atención en una Boutique Lincoln, la marca señala que puede encargarse del traslado mediante transporte especializado hacia el centro de servicio correspondiente.

También se incluye el cambio de llanta por la de refacción en caso de ponchadura. Este apoyo está pensado para que el conductor no tenga que resolver el incidente por su cuenta en la vía pública y pueda continuar su camino con mayor seguridad.

Otro beneficio es el suministro de gasolina. Según Lincoln México, la asistencia puede otorgar una cortesía de hasta 20 litros de combustible para que el conductor continúe su trayecto. Este apoyo, sin embargo, está disponible hasta dos veces al año.

¿Qué pasa si el imprevisto ocurre lejos de casa?

La asistencia también contempla apoyo para el conductor y sus acompañantes. Una vez reportado el incidente, Lincoln puede coordinar transporte privado o taxi hacia su destino. Si el problema ocurre lejos del domicilio, el servicio también puede apoyar con la conexión al aeropuerto o terminal más cercana.

Cuando el vehículo debe permanecer durante la noche en una Boutique Lincoln, puede activarse una asistencia de viaje. En estos casos, la cobertura puede incluir un vehículo Lincoln por hasta 5 días, alojamiento en hotel por hasta 5 noches o transporte aéreo para que las personas continúen su viaje.

¿Lincoln puede llevar el vehículo reparado hasta tu domicilio?

Una vez terminado el servicio, Lincoln indica que puede coordinar el traslado del vehículo reparado hasta el domicilio del propietario. Si la persona se encuentra a más de 500 kilómetros, la marca también contempla la gestión de un vuelo de regreso para facilitar la entrega.

El beneficio no se limita únicamente a México. Si el imprevisto ocurre durante un viaje por Estados Unidos o Canadá, la Asistencia 24 Horas puede gestionar la repatriación del vehículo a territorio nacional y su traslado a la Boutique Lincoln más cercana en la frontera. Para estos casos, la marca recomienda consultar los detalles directamente con la Boutique Lincoln correspondiente.

Antes de llamar, es importante confirmar que el vehículo todavía esté dentro del periodo de cobertura, ya sea por los primeros 4 años o por la garantía de 80 mil kilómetros. En caso de dudas sobre alcances, restricciones o cobertura internacional, los propietarios pueden consultar directamente con una Boutique Lincoln o revisar el apartado de Asistencia 24 horas en el sitio oficial de Lincoln Mexico.

¿Cómo solicitar la Asistencia Vial Lincoln?

Para solicitar la Asistencia Vial Lincoln en México, el propietario debe llamar al 800 00 54626. Al comunicarse, es importante tener a la mano algunos datos del vehículo y de la ubicación, ya que esa información permite coordinar el apoyo con mayor rapidez.

Entre los datos que pueden solicitar se encuentran:

Ubicación actual

Número de identificación vehicular, también conocido como VIN

Marca y modelo del vehículo

Número de matrícula

Color del vehículo

Con esa información, el servicio puede ubicar la unidad y definir qué tipo de apoyo se requiere o traslado para las personas ocupantes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.