Las consecuencias que aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 si no se actualizaste el MTU
Hace unas semanas entró en vigor una de las medidas de seguridad bancaria más importante, se trata del Monto Transaccional del Usuario ( MTU ) que establece la cantidad de dinero que puedes transferir por operación, día, semana o mes, te decimos cómo actualizarlo y qué pasa sino lo haces antes del 1 de enero de 2026.
¿Qué pasa si no actualizo el MTU?
El MTU tiene como objetivo proteger a los usuarios de hackeos, robo de celulares o transacciones no reconocidas y desde el pasado 1 de octubre todos los bancos están obligados a habilitarlo y a partir de enero de 2026 será obligatorio tenerlo configurado.
Sino lo configuras tu, el banco lo hará de manera automática con una cifra de mil 500 UDIS, equivalentes a unos 12 mil 500 a 12 mil 800 pesos dependiendo del tipo de cambio.
Para fijarlo, la institución bancaria tomará en cuenta tu historial de transferencias y el comportamiento de clientes con perfiles similares.
Así que si tus transferencias superan los 12 mil 800 pesos, podrías tener bloqueos temporales de operación, rechazos de transferencia o solicitudes de autenticación adicional (SMS, llamada o correo cifrado), esto podría ser un problema para quienes realizan varias transacciones.
Pasos para configurar el MTU
Modificar el MTU es gratuito, ilimitado y puede hacerse desde la aplicación del banco. En la mayoría de las apps solo deberás entrar al menú y administrar cuentas o configuración y límite de operaciones.
Banco Azteca
Perfil- centro de seguridad- operaciones en la app- límite de operaciones
BBVA
Menú- Configuración- Límite de Operaciones.
Ajustar montos diario- mensual o por operación.
Confirmar con código SMS.
HSBC
Transferir y pagar- Servicios frecuentes- Editar límite por transferencia.
Santander
Administración de mis cuentas- Configuración límite importe.
5 datos que debes de saber del MTU
