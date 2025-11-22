Consejos para prevenir la cuesta de enero desde fiestas decembrinas 2025

Cada vez estamos más cerca de una de las temporadas económicas más difíciles para la gran mayoría de las y los mexicanos: la cuesta de enero . Y es que con las fiestas decembrinas se suelen generar gastos de grandes cantidades de dinero por la compra de regalos, alimentos de temporada, viajes y muchas otras.

Es por ello que expertos en economía han mencionado que para evitar las “fatales consecuencias” de este periodo de dificultad financiera, se recomienda principalmente hacer buen uso del aguinaldo, el cual puede sacar de muchos apuros a las familias en nuestro país.

Empleo formal en México va a la baja en el cierre de 2025 y afecta a jóvenes [VIDEO] La generación de empleo formal va a la baja en el cierre de 2025; la tendencia neta de contratación es de solo 27% para los últimos tres meses del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de consejos para evitar la cuesta de enero

Sin embargo y más allá del uso del aguinaldo como herramienta para sanar la cuesta de enero, también se ha recomendado en diferentes plataformas financieras, el contar con un ahorro o inversión inmediata que pueda generar ingresos extras a las personas para evitar las dificultades económicas de esta temporada.

Entre las recomendaciones para evitar este periodo de dificultad financiera, están los siguientes puntos:

Uso del aguinaldo para pagos de deudas inmediatas o de corto plazo como tarjetas de crédito, colegiaturas, servicios y demás

Crear un “fondo de enero” en el cual ingreses una parte de tu aguinaldo y un ligero porcentaje de tu salario mensual de diciembre

Evitar compras innecesarias en temporada decembrina

Reducir casi en su totalidad los llamados gastos hormiga en diciembre (compras de cigarros, cafés fuera de casa, etc)

Comparar precios en línea dentro de los diferentes establecimientos

Abrir una caja de ahorro con miras al fin de año del 2026

¿Qué genera la llamada cuesta de enero?

De acuerdo con varios estudios financieros de instituciones públicas y privadas, la cuesta de enero se genera por el gasto excesivo de dinero especialmente en temporadas decembrinas , lo cual se combina con el incremento de los precios para fin e inicio de año debido a la inflación.

Por otro lado, se ha mencionado en diferentes ocasiones que este periodo financiero que suele repetirse año con año si no se cuenta con una estrategia económica, también se suele generar por los accidentes que suelen generarse en estas fechas.

Fechas en las que más gasta el mexicano en época decembrina

Las fechas a tomar en consideración para evitar la llamada son las siguientes:

Periodo del Buen Fin (gastos innecesarios que se acumulan para el fin de 2025 e inicio de 2026)

Fiestas por Navidad

Fiestas por Fin de Año

Reyes Magos/Rosca de Reyes

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.