¿Tu cuenta será afectada? SAT aplicará nuevo impuesto a depósitos en efectivo

Tal y como se había anunciado el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) tiene preparado un nuevo impuesto para depósitos en efectivo, en casos específicos. Por esta razón, es indispensable que estés al tanto, para evitar sorpresas a la hora del pago de impuestos.

La medida tiene el objetivo de fortalecer el control fiscal y prevenir irregularidades financieras, además de promover la transparencia en el manejo de dinero y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero, ¿de cuánto es el nuevo impuesto del SAT ? Te contamos los detalles.

Casos en los que el SAT aplicará un nuevo impuesto a depósitos en efectivo

Antes de que te preocupes por tu cuenta bancaria, es importante que sepas que el SAT únicamente aplicará este nuevo impuesto en una situación específica:

Estarán sujetos al nuevo impuesto del SAT los depósitos en efectivo monto máximo mensual de 15,000 pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial del SAT, esta nueva medida tiene el propósito de incentivar la rendición de cuentas y evitar operaciones no declaradas que puedan estar vinculadas con evasión fiscal o lavado de dinero.

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el SAT también obliga a las instituciones bancarias a reportar todos los movimientos inusuales o recurrentes que superan los 15,000 pesos en efectivo, con el propósito de identificar operaciones que puedan resultar sospechosas.

El organismo aclaró que esta medida no afecta las transferencias electrónicas, ya que estos movimientos bancarios son completamente rastreables.

¿De cuánto es el nuevo impuesto del SAT a depósitos en efectivo?

La nueva medida del SAT establece que todos los depósitos bancarios en efectivo que superen el tope de 15,000 pesos al mes deberán de cubrir un impuesto adicional.

Si un cuentahabiente supera el tope máximo establecido en un depósito en efectivo , deberá de pagar un recargo de 3% sobre el monto excedente. A continuación, te damos un ejemplo de un caso en el que aplica el nuevo impuesto a depósitos en efectivo del SAT.

Por ejemplo, si un cuentahabiente deposita 25,000 pesos al mes en efectivo durante un mes, el monto excedente permitido es de 10,000 pesos; por lo tanto, el impuesto aplicable sería de 300 pesos.

El nuevo impuesto del SAT se cobrará de forma automática a través de las instituciones bancarias.

