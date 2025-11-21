Economía mexicana cae en el tercer trimestre del año

La economía mexicana registró una contracción de 0.19% en el tercer trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y aunque la caída fue menor a la proyectada de 0.30% representa un desplome de la industria.

Economía mexicana cae a tasa anual

De acuerdo con el INEGI, el Producto Interno Bruto ( PIB ) de las actividades secundarias disminuyó 1.5% a tasa trimestral y el de las actividades terciarias relacionadas a los servicios aumentó 0.2%; mientras que las primarias relacionadas con lo agropecuario crecieron 3.5%.

Por otro lado, el PIB a tasa anual cayó 0.2%, contracción liderada por el sector industrial. Las actividades secundarias descendieron 2.7% en el tercer trimestre. Las actividades relacionadas a los servicios crecieron 1.0% a tasa anual y las primarias 2.9% en el tercer trimestre de 2025.

En el tercer trimestre de 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto #PIB registró las siguientes variaciones:

⬇️-0.3% trimestral

⬇️-0.2% anual



Por componente, las variaciones trimestrales fueron:

⬆️ 3.5% actividades primarias

Banxico estima crecimiento del PIB

El Banco de México ( Banxico ) estimó que el PIB crezca 0.6% en 2025 y el gobierno federal planteó un intervalo de entre 0.5 y 1.5%. La caída en la economía mexicana durante el tercer trimestre se deben al mal desempeño de las actividades secundarias o la industria.

¿Cómo afecta el PIB a la economía?

El PIB es una medida del valor de la actividad económica de un país, cuando este crece de forma sostenida y en un porcentaje alto genera empleo y crecimiento. Entonces un mayor crecimiento del PIB refleja un mayor consumo y mayor capacidad de adquisición de las personas.

El PIB nominal es el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios finales producidos durante un determinado periodo; el real es el valor de dicha producción a precios constates y el per cápita mide la relación entre el nivel de renta de un país y su población.

