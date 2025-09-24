Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex, anuncia Citi

Citigroup anunció este miércoles 24 de septiembre la venta del 25% de la participación accionaria de Banamex a una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo , presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

La transacción equivale a cerca de 520 millones de acciones ordinarias adquiridas a un precio de 0.80 veces su valor en libros, lo que representa un monto aproximado de 42 mil millones de pesos (2.3 mil millones de dólares).

La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes en México y se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026.

De CitiBanamex a Banamex

Banamex , fundado en 1884, fue adquirido por Citigroup en 2001 por 12 mil 500 millones de dólares, lo que dio origen a la marca CitiBanamex.

Durante más de dos décadas, la institución financiera operó como parte de Citi hasta que en enero de 2022 se anunció su venta como parte de una reestructura global del grupo estadounidense.

En diciembre de 2024, Citi y Banamex quedaron oficialmente separados. Desde entonces, el banco dirigido por Manuel Romo se prepara para regresar a la Bolsa Mexicana de Valores mediante una Oferta Pública Inicial (OPI), prevista entre finales de 2025 y 2026.

El nuevo socio: Fernando Chico Pardo

Con la compra de 25% de Banamex , Fernando Chico Pardo se convierte en uno de los principales accionistas de la institución.

El empresario es conocido por su papel en ASUR, operador de aeropuertos como Cancún y Mérida, además de su participación en compañías como Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

Chico Pardo también ha invertido en el sector hotelero de lujo y es considerado uno de los empresarios más influyentes de México.

Citi mantiene la OPI de Banamex

Jane Fraser , CEO de Citi, aseguró que la operación con Chico Pardo es una muestra de confianza en el potencial del banco mexicano. Además, reiteró que la OPI de Banamex sigue en curso y será clave para fortalecer su posición en el sistema financiero.

Por su parte, Manuel Romo , director general de Banamex, señaló que la entrada del empresario refuerza la estrategia de crecimiento, digitalización y transformación del banco.

