El “súper peso” se mantiene: Precio del dólar hoy 22 de septiembre en Bancos de México

El precio del dólar hoy 22 de septiembre se mantiene estable en el inicio de semana, con el peso mexicano entre las divisas que registran ganancias frente a la moneda estadounidense. El mercado espera las decisiones de Banxico y la Reserva Federal, factores que influyen en el tipo de cambio y en el costo de mañana. En adn40 te decimos cómo está el dólar en bancos, el tipo de cambio en tiempo real y previsiones para los próximos días.

¿Cómo amaneció el día de hoy el dólar?

Este lunes, el tipo de cambio en el mercado spot abrió en $18.38 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.09% respecto al cierre del viernes. El Índice Dólar, que mide su fortaleza frente a una canasta de divisas, retrocede 0.16%, lo que favorece al peso.

Los analistas estiman que el rango de operación de esta jornada se ubique entre $18.34 y $18.46 por dólar, en línea con la expectativa de decisiones monetarias tanto en México como en Estados Unidos.

Precio del dólar en bancos de México

El tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 22 de septiembre es de $18.3892. En bancos, las cotizaciones son:

Banorte: $18.75

Banamex: $18.84

Banco Azteca: $18.84

BBVA México: $18.85

Estas cifras muestran el precio del dólar en tiempo real, el cual puede variar a lo largo del día según la demanda del mercado.

¿Cuánto pagan el dólar en el Banco Azteca hoy?

El precio del dólar Banco Azteca hoy se ubica en $18.84 pesos por unidad. Esta institución suele ofrecer precios competitivos tanto para la compra como para la venta de divisas, por lo que es una de las más consultadas por los usuarios.

Es importante verificar constantemente el tipo de cambio dólar en Banco Azteca, ya que puede tener variaciones a lo largo de la jornada.

¿Cuánto es $1000 pesos mexicanos en dólares?

Con el tipo de cambio promedio de $18.3892, $1000 pesos equivalen aproximadamente a 54.38 dólares estadounidenses. La cifra puede variar dependiendo de la institución financiera en la que se realice la conversión.

¿A cuánto está el dólar hoy en México en 2025?

En lo que va del año, el dólar mostró altibajos, con un máximo de $20.85 en abril y un mínimo de $18.29 en septiembre. Hoy, el tipo de cambio se mantiene en torno a $18.38, consolidando al peso como una de las monedas más fuertes de la región.

Previsiones del dólar del 15 al 21 de septiembre

Durante la semana pasada, el dólar osciló entre $18.23 y $18.43. Los expertos anticipan que la moneda mexicana seguirá mostrando resistencia en el corto plazo, siempre sujeta a los anuncios de política monetaria.

¿De qué depende el tipo de cambio?

El tipo de cambio dólar depende de factores como tasas de interés, inflación, flujos comerciales y decisiones de bancos centrales. Los inversionistas también consideran la estabilidad política y económica del país.

Beneficios de invertir en dólares

Ahorrar en dólares ofrece protección frente a la volatilidad del peso y resguarda el valor del dinero en escenarios de inflación. También es útil para quienes planean viajes o compras internacionales.

¿Dónde cambiar pesos a dólares?

Se pueden cambiar pesos a dólares en bancos, casas de cambio, aeropuertos y aplicaciones financieras. Lo recomendable es comparar el tipo de cambio hoy en cada opción para obtener el mejor precio.