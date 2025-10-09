inklusion.png Sitio accesible
Empresarios rechazan aumento al IEPS en bebidas azucaradas y alertan impacto en pequeños comercios

Líderes empresariales se reúnen con legisladores para rechazar aumento IEPS en refrescos y cigarros, advirtiendo pérdida de empleos y auge del mercado informal.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Líderes empresariales y representantes del comercio alertan a diputados de Morena sobre el impacto del aumento al IEPS
  • Se reunieron con los diputados de la Comisión de Hacienda
  • El impuesto va para bebidas azucaradas y cigarros, que podría generar pérdida de empleos y expansión de la economía informal
  • Representantes demandan frenar el IEPS a bebidas no calóricas y azucaradas con protestas frente a San Lázaro por desempleo masivo
Economía
Morena
