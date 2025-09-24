inklusion.png Sitio accesible
Especialista desglosa el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo

Carlos Mota, especialista en Finanzas, explica el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo.

Publicado por: Ximena Ochoa

Citi anunció la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo por 42 mil millones de pesos, operación que se concretaría en 2026. Y así lo explica Carlos Mota:

  • Fernando Chico Pardo, presidente de ASUR y consejero en Grupo Carso y otras empresas, se convierte en accionista clave de Banamex.
  • Banamex, fundado en 1884, fue comprado por Citigroup en 2001; en 2024 ambas instituciones se separaron formalmente.
  • Citi mantiene en pie la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, prevista entre 2025 y 2026, como parte de su reestructura global.
  • Tanto Citi como Chico Pardo resaltaron la importancia de digitalizar y modernizar Banamex para consolidarlo como un pilar del sistema financiero mexicano.

