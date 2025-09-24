Especialista desglosa el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo
Carlos Mota, especialista en Finanzas, explica el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo.
Citi anunció la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo por 42 mil millones de pesos, operación que se concretaría en 2026. Y así lo explica Carlos Mota:
- Fernando Chico Pardo, presidente de ASUR y consejero en Grupo Carso y otras empresas, se convierte en accionista clave de Banamex.
- Banamex, fundado en 1884, fue comprado por Citigroup en 2001; en 2024 ambas instituciones se separaron formalmente.
- Citi mantiene en pie la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, prevista entre 2025 y 2026, como parte de su reestructura global.
- Tanto Citi como Chico Pardo resaltaron la importancia de digitalizar y modernizar Banamex para consolidarlo como un pilar del sistema financiero mexicano.
